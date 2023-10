Sok a jármű az utakon, Algyői, Dorozsmai, Bajai, Szabadkai úton egyre hosszabbak a sorok mindkét irányban. A külső körutakon is vannak bőven, a Rókusi körút már torlódik az 1-1 sávos közlekedés miatt. A nagykörúton folyamatosan lehet haladni, a Tisza Lajos körúton pedig az Anna kúttól a klinikákig van sok sok autó. Munkálatok miatt akadályok vannak a Csap utca elején, a Kálvin téren, Temesvári körút Fő fasor sarkán. Itt ugye a Fő fasor körút és Közép fasor közötti szakasza teljesen le van zárva a forgalom elől. Makkosháza, tarján, felsőváros főbb útvonalai tele vannak, és a Felső Tisza part elején a lámpánál is egyre hosszabb a sor. Újszegeden a Makai úton a szokásos autókonvoj van a körforgalomig, de sok a jármű a hidakra vezető utcákon is, egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás. – tudtuk meg a Rádió Taxi Hrom munkatársaitól.