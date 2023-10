Sokan vannak már most az utakon, ésnem csak autók de sok a biciklis és motoros is! A Bevezető fő utakon már alakulnak a sorok, az Algyői úton, a Sándorfalvi úton, a Dorozsmai úton és a Szőregi úton befelé erős a forgalom, míg a Budapesti úton, a Bajai úton, a Szabadkai úton kifelé-befelé is sokan vannak. A körutakon és a sugárutakon is kezdenek meg telni a sávok, a lámpáknál is alakulnak a sorok. A Belvárosi hídon araszolás van a belváros felé, illetve a híd előtt már torlódik a forgalom. Az Újszegedi oldalon, a Bertalan hídon is a sok az autó Szeged felé. Torlódás van az Aradi Vértanúk terénél, a Rókusi körúton, a Csillag térnél. Tele van a Felső Tisza-part, a rakpart és a klinikák környéke is. Folynak a munkálatok a Rókusi körúton, a Csap utcán, a Fő fasoron és ha még nem lenne elég káosz az utakon mától a Földmíves és a Sárkány utcában is, itt indul az útfelújítás ami azt jelenti, hogy egy sávon, lámpás irányítás mellet lehet közlekedni. A Pláza parkolóban és a Dorozsmai útom mérik a sebességet – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.