Sajnos már két baleset is történt a csúszós út miatt! Algyői Tisza hídon két autó és egy busz ütközött teljes út zár mellett helyszínelnek, mind két irányba hosszú sor van ! Szatymazi úton is a dupla körforgalom után is nagy baleset, kerülni kell Sándorfalva felé. Le vannak fagyva nem csak az utad, de főleg a hidak, felüljárok a veszélyesek . Sokan vannak már a bevezető fő utakon, Szőregi úton végig tömött sor van befelé, de tele van a Dorozsmai út, Szabadkai út, Bajai út, Algyői út. Körutakon, sugárutakon is élénkül a forgalom.

Folynak a munkálatok a Sárkány utcában, Földmíves utcában, Törökutcában. Torlódás van a belvárosi híd Újszegedi oldalán, Aradi Vértanúk terénél, Lámpás körforgalomnál. Nagyon óvatosan az utakon, téli gumikat fel !!!