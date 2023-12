A bevásárló központok környéke tele van. Vadászni kell a parkolóhelyeket. Tele van a Dóm tér, az Oskola utca, a Somogyi utca és a Stefánia is. A kiskörúton is mind a két irányban sok a jármű, csak úgy mint a nagykörúton és a külső körúton is. Tele vannak a sugárutak is kifelé-befelé és a főútjainkon sincs hiány a járművekből. Ereszkedik lefelé a köd, csökkenek a látási viszonyok és vizesednek az utak.