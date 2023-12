Fényesek az utak, ereszkedik lefelé a köd főleg a városon kívül. Élénkül a reggeli forgalom , bevezető fő útjainkon alakulnak a sorok . Szabadkai úton a vasúti átjárónál kifelé-befelé már torlódás van, de a Bajai úton, Dorozsmai úton, Algyői úton is sok az autó. Szőregi út is hozza a formáját lépésben lehet befelé haladni illetve a Temesvári körúton a lámpáknál alakulnak a sorok. Tele van a belvárosi híd és az Újszegedi oldalon már sorok kezdenek alakulni a híd előtt , de a Bertalan hídon is Szeged felé erősebb a forgalom . Sűrűsödik már aznAradi Vértanúk terénél, Boldogasszony sugárúton , Mars térnél és a lámpás körforgalomnál is a forgalom. Tele van a Szilléri sugárút, Felső Tisza part és a rakparton is egyre több a jármű. Használjuk a világítást, de város belül a köd lámpát kapcsoljuk le. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.