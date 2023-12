Sűrűsödnek a bevezető utakon, a lámpás körforgalomnál, a külső körúton, Szabadkai úton, de lényegében teljesen jól lehet közlekedni, a

sugárutakon és a nagykörúton is jó tempóban lehet haladni. A Római körúton, a Mars tér körül, illetve a belvárosban a Tisza Lajos körúton, Dugonics téren picivel sűrűbben vannak, de torlódásról nem beszélhetünk.A makkosházi, tarjáni és felsővárosi területeken sem láttunk említésre méltó eseményt, folyamatosan lehet haladni ezekben a városrészekben is. A hídfeljárók környékén picivel erősebb a forgalom, de semmi extra, jól lehet menni egyelőre a hidakon is. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaitól.