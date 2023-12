A bevezető utakon elég nagy a mozgás, és a külső körutakon is erős a forgalom. Az Algyői úti lámpánál sorok vannak, és egyre több az autó a

József Attila, a Csongrádi és a Kossuth Lajos sugárúton, a Budapesti körúton, a Szilléri sugárúton, a Csillag téri körforgalomban és annak

vonzáskörzetében. A nagykörút is be van már sűrűsödve, a Tisza Lajos körút szintén, leginkább az Anna kút és klinikák közötti részén. Nehézkes a közlekedés a Boldogasszony sugárúton, az Aradi vértanúk terén, a Horgosi úton, illetve a Szabadkai úton is. A Szőregi, Makai úton rengeteg autó tart befele. A hidak előtt is sorok vannak, elsősorban a Vedres utca, a Népkert és Székely sor nehézkes így reggelente. A hidak közül egyelőre a Belvárosin

lassabb az átjutás, de egyre hosszabbak a sorok a Bertalan hídon is. A Fő fasoron a Közép fasor és víztorony közti szakaszon lámpás irányítás

mellett, egy sávon lehet közlekedni.