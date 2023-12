Hideg a reggel és csúszósak az utak, főleg a felüljárók, hidak veszélyesek! A bevezető főutakon már alakulnak a sorok. A Szabadkai úton kifelé-befelé sor van a vasúti átjárónál, de a Szőregi úton is kocsisor van befelé. Tele van a Belvárosi híd és az Újszegedi oldalon a híd előtt alakul a sor. A Bertalan hídon is lassan végig ér a sor Szeged irányába. A körutakon, sugárutakon is sok a jármű. Torlódik a forgalom az Aradi Vértanúk terénél, lámpás körforgalomnál, a Hajós utcában és a Csillag térnél. A Felső Tisza-Parton és a rakparton is van jármű bőven. Sok a biciklis is az utakon.