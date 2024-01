Mivel reggel sokan indultak el autóval, ezért most is sok a jármű az utakon. Körutakon, sugárutakon, hidakon folyamatos a haladás, de sűrű a forgalom, Torlódás van a Boldogasszony sugárúton befelé, Somogyi utcában, Oskola utcában, Stefánián valamint a lámpás körforgalomnál minden irányból. Szőregi úton kifelé erős a forgalom, de tele van a Szabadkai út, Bajai út kifelé-befelé, Dorozsmai út, Sándorfalvi út kifelé. Algyői úton is vannak bőven mind a két irányban – tudtuk meg a RádióTaxiHárom munkatársától.