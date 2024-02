A belvárosban Somogyi utcában, Oskola utcában , Zrinyi utcában és a Boldogasszony sugárúton befelé lépésben lehet csak haladni. Sokan vannak a nagykörúton és a külső körúton is minden irányban, de viszonylag jó tempóban lehet haladni. Sugárutakon is erős a forgalom, csak úgy mint a városból kifelé és befelé a fő utakon. Hidakon mind két irányban folyamatos a haladás. Sajnos lassan haladnak a munkálatokkal a Fő fasoron és a Középfasoron is a Bérkert sarkos és a Derkovits fasor sarkon is kerülgetni kell az elkerítéseket. Makkosházi körúton a Trencsényi saroknál is a szélső sávban ott van még az elkerítés. Sokan vannak a Csillag tér környékén, Felső Tisza parton is, valamint tele van a Szőregi út kifelé. Szabadkai úton is hosszú a sor kifelé, de a befelé jövőknek is araszolni kell. Lámpás körforgalom környékén is lassú a haladás, minden irányból sorok vannak – üzente a RádióTaxiHárom munkatársa.