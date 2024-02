Élénk a forgalom minden felé, a bevezető utakon, Dorozsmai, Bajai, Algyői, a túloldalt a Makai, Szőregi úton egyre hosszabb sorokban tartanak befele a járművek. A hidak előtt is sorok várakoznak, mindkét hídon belassult a közlekedés, de a Bertalan híd még lendületesebb. Újszegeden van néhány lassító tényező, ugye a Fő fasoron még lámpás irányítás van, továbbá két másik barikád is akadályozza a forgalmat, az egyik a Bérkert-Közép fasor sarkán, a másik a Derkovics-Közép fasor sarkán, mindkettő a kifele menő oldalon. A Makkosházi körút és Trencséni sarkán a körút külső sávjában egy elkerített aknafedőt kell kerülgetni. A körutak, sugárutak szinte kivétel nélkül erős forgalommal bírnak, ugyan ez a helyzet a Szabadkai úton, a Horgosi, Földmíves utcán, Dugonics és Aradi vértanúk terén, Zrínyi utcán, Boldogasszony sugárúton. A Tarjáni és felsővárosi területek szintén be vannak lassulva, Csillag tér, Retek és Rózsa utca, Szilléri sugárút, Felső Tisza part egyre hosszabb sorokból állnak.