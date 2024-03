Alakul a reggeli forgalom. Bevezető fő útjainkon már sokan tartanak befelé és kifelé is . Dorozsmai úton , Szőregi úton már araszolás van , de az Algyői úton , Sándorfalvi úton és a Szabadkai úton is alakulnak a sorok. Sugárutakon , körutakon is telnek meg a sávok és a hidakon sincs hiány autókból . Belvárosi híd tele van Szeged felé, illetve a híd előtt az Újszegedi oldalon gyülekeznek az autók . Torlódik a forgalom a Csillag térnél , Aradi Vértanúk terénél , lámpás körforgalomnál és a Szabadkai úton a vasúti átjárónál . Sok az autó a Felső Tisza parton , rakparton , Szilléri sugárúton , Boldogasszony sugárúton és úgy általában mindenhol . Folynak a munkálatok a Fő fasoron , Csanádi utcában , Török utcában , Jósika utcában . Mérik a sebességet a Bertalan hídon Szeged felé. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársaiól.