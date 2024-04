Alapvetően jól lehet közlekedni a főutakon, a körutakon, a sugárutakon és a hidakon is. Sűrűbb a forgalom a lámpás körforgalomnál, a klinikák környékén, a Dugonics és Aradi Vértanúk terén, a Stefánián, és a tarjáni csomópontokon, de különösebb fennakadásokról nem tudunk. Sűrűbb még a Szabadkai út, a Római körút, a Mars tér környéke, valamint a hídfeljárók, de összességében eddig említésre méltó torlódás nincs. A korábban ismert útlezárások, még most is aktuálisak. A Török utca még mindig egyirányú a Kossuth Lajos sgt felé, és a Fő fasoron lámpás irányítás mellett lehet haladni. A Töltés utca Fő fasor sarkon viszont egyáltalán nem lehet áthaladni, teljesen átvágták az utat, ugyanígy a Tavasz és Zákány utca sarkán. Napközben érdemes figyelmesen közlekedni a Petőfi sugárút nagykörút és Dugonics tér közti szakaszán, a villamos síneken cserélik a talpfákat, és a munkagépek időnként akadályozhatják a forgalmat.