Sok a jármű az utakon, Algyői, Dorozsmai, Bajai, Szabadkai úton egyre hosszabbak a sorok mindkét irányban. A külső körutakon is vannak bőven, a Makkosházi, Rókusi körút, lámpás körforgalom nagyon sűrűek. A nagykörúton aránylag folyamatosan lehet haladni, de a Tisza Lajos körúton az Anna kúttól a klinikákig rengeteg az autó, a kettős körforgalom lépésben járható, és ugyanez a helyzet a rakpart klinikák felőli végében is. Makkosháza, tarján, felsőváros főbb útvonalai tele vannak, és a Felső Tisza part elején a lámpánál is egyre hosszabb a sor. Újszegeden a Makai úton a szokásos autókonvoj van a körforgalomig, de sok a jármű a hidakra vezető utcákon is, egyelőre a Belvárosi hídon lassabb az átjutás, de az új hídon is emelkedik a létszám. Még mindig forgalomkorlátozások élnek a Török, a Jósika, Tavasz, Csanádi utcákban, Fő fasoron, illetve a Brüsszeli körúton a híd fele menő oldal külső sávja is le van zárva, a Juhász Gyula és Dugonics utca között.