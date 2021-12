Hihetetlenül sikeres a Móra Ferenc Múzeum Sisi-kiállítása: szerdán már a 40 ezredik belépőt adták el rá. Ennél többen csak a Munkácsy, a Pompei, a Fáraó és a Dinoszaurusz kiállításokra voltak kíváncsiak a kultúrpalota történetében. A kerek sorszámú jegyet egy házaspár váltotta tegnap délelőtt. Farkas Mária és Érchegyi Tamás a fővárosból érkeztek. Mint mesélték, színházba jöttek Szegedre, az 1984 című darabra. Mivel azonban későn lett vége, itt is aludtak és mielőtt hazaindultak, még eljöttek a múzeumba is.

– Máskor is jártunk már itt, akkor a szegedi papucsról szóló tárlat miatt. Az interneten láttam, hogy most Sisi-kiállítás van, nem volt kérdés, hogy eljövünk – mesélte az asszony, akinek természetesen a ruhák tetszettek a legjobban.

Farkas Mária és Érchegyi Tamás voltak a 40 ezredik látogatói a Sisi-kiállításnak. Forrás: Karnok Csaba

– Az a darab, amiben leszúrták, igazi kincs, amit még soha nem láttunk, de nekem a rózsaszín ruha is nagyon tetszett – beszélt élményeiről Farkas Mária. Férje hozzátette: a tárlathoz tartozó leírásokból is sok érdekességet tudtak meg, például azt, hogy Sisi karácsonykor született.

– Egyébként ez nem a mi ünnepünk, hanem a múzeumé. Az, hogy ez a tárlat 40 ezer embert bevonzott, nagy eredmény – tette hozzá a férfi. Majd megjegyezte: azért ők is nagyon örülnek, mert még soha sehova nem sikerült kerek számmal megérkezniük.

A házaspárt Fogas Ottó, a múzeum igazgatója ajándékcsomaggal köszöntötte, miután végignézték a kiállítást. A szerencsés jegyvásárlók ezt követően a Fekete Házba is átsétáltak, az ottani tárlatokat is megnézték, mielőtt hazavonatoztak. A Sisi-kiállítás egyébként a két ünnep között is látogatható lesz, december 30-án azonban bezár. Aki tehát még nem látta, a hónap végéig van lehetősége jegyet váltani a Móra Ferenc Múzeumba, ahol szombatonként ajándék tárlatvezetéseket is tartanak.