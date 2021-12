Több mint egy hete indult el utasforgalmi próbaüzemben a tramtrain, amely április kö­­zepéig ingyenesen vehető igénybe. A jelenleg óránként közlekedő járművel kapcsolatos szegedi tapasztalatokról Majó-Petri Zoltánt, a Szegedi Közlekedési Társaság ügyvezető igazgatóját kérdeztük. Ki­­emelte, a múlt hét második felére minden hiba elhárult, azóta a Stadler Rail Group za­vartalanul, stabilan biztosítja a napi 3-4 járművet az óránkénti közlekedéshez.

Hozzátette, köszönet a vasútvillamosok vezetőinek a tü­­relemért, akik már rutinosabban közlekednek Szegeden, hiszen a korábbi néhány órához képest már több tíz órát vezettek a megyeszékhelyen, hozzászoktak az itteni közlekedéshez. Megjegyezte, ennek eredményeként hétvégére sikerült a késéseket néhány percre leredukálniuk a járművezetőknek.

Koccanás nélkül

Majó-Petri Zoltán szerint pozitívum az is, hogy múlt hét óta egyetlen tramtrainnel való koccanás sem történt, abban bízik, hogy ez idén már így is marad. Kérdésünkre beszélt arról is, hogy népszerű mind a szegediek, mind a hódmezővásárhelyiek körében a villamosvasút, főként hétvégén próbálták ki sokan. Azt tapasztalták, hogy főként a két város karácsonyi vásáraiba utaztak az emberek a tramtrainnel, és abban bíznak, hogy most hétvégén is sokan élnek majd ezzel a lehetőséggel. Az igazgató közölte, bár utasszámlálás még nem volt, de az üléseket figyelve azt látják, hogy körülbelül kétharmados a járművek telítettsége, és nemcsak a csúcsidőben, ha­­nem a peremidőkben is vannak utasok.

Felriadnak a csengőre

Ugyanakkor a napokban Kiss István olvasónk azzal kereste meg lapunkat, hogy a tramtrain ajtajainak nyitó-záró csengője éles, szirénaszerű hangon, ma­­gas frekvencián szól, és ez nemcsak az utasokat, hanem a városlakókat is zavarja, mert csukott ablakon keresztül is hallani lehet. Éjjelente felriadnak rá például a Kossuth Lajos sugárút és a Tavasz utca lakói – tette hozzá. Mint írta, a problémát már jelezték a MÁV-Start Zrt.-nek, mert információik szerint az ajtók szoftverrel szabályozhatók, így a hangerő is.

Majó-Petri Zoltán: Eddig egyetlen tramtrainnel való koccanás sem történt a megyeszékhelyen. Fotó: Kuklis István

A PesA-nál is halkítottak

Erről is megkérdeztük Majó-Petri Zoltánt, aki elmondta, hogy a panasz hozzájuk is eljutott, és jelezték a hibát a Stadlernek, a cégtől pedig ígéretet kaptak arra, hogy állítanak a jelzőberendezés hangján. Megtudtuk, hasonló gond korábban a PESA-villamosoknál is volt.