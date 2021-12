– 1978 óta ismerjük egymást Karikó Katalinnal, 1984-ben az esküvőjüket is én fotóztam. Azóta is, ha nem is napi, de rendszeres kapcsolatban vagyunk – mesélte a neves szegedi fotóművész, Dusha Béla alkotásáról, ami a Magyarország 365 fotópályázat Életképek kategóriájában második helyezést ért el. A fotóművész sorozatot adott be a pályázatra, a nyertes pályaművek között látható képen a tudós mosolyog, és mintha tisztelgés­­re emelné maga is a kezét.

Dusha Béla díjnyertes alkotása Karikó Katalin legutóbbi szegedi látogatásai alatt készült. Fotó: Dusha Béla

Dusha Béla elmondta: azt az intimitást, ami ahhoz szükséges, hogy valakinek a lelkét is le le­­hessen fotografálni, ahhoz, hogy a portré alanya ne legyen merev, hanem teljes oldottságában tudja őt visszaadni, kell az a bizalom és közvetlenség, amit a régi ismeretség hoz magával. A képek, amikből válogatott, Karikó Katalin tavaszi és őszi látogatása idején készültek.

– Azt szerettem volna megmutatni, milyen ember rejtőzik a tudós mögött. Karikó Katalin közvetlenségét igyekeztem visszaadni, emberek iránti szeretetét, idős emberek iránti tiszteletét, és nem utolsósorban hazájának szeretetét – fo­­galmazott a fényképész. Dusha Béla néhány történetet is elmesélt a sorozat elkészültéről. Fotózta a világhírű tudóst nemzeti színű sálban is, amit egy éjszaka alatt kötött meg Batke Judit Tünde.

A szegedi hőlégballon-Európa-bajnokság legérdekesebb és legszebb pillanatait örökítette meg. Fotó: Papdi Balázs

– Öntudatos, de melegséget sugárzó portréval néz szembe, aki megnézi a képet. Karikó Ka­­talin szívében és lelkében is magyar – mondta. Papdi Balázs szintén az Életképek kategóriában kapta meg a közönségdíjat. Sorozatot küldött be a pályázatra Hőlégballonok Szegeden és környékén címmel, ebből emelték ki a díjazott fotók között látható képet, ami a Novotel tetejéről készült a kora reggeli órákban, fél hét-hét óra magasságában.

A szegedi fotográfus a kezdetek óta fotózza a hőlégballonversenyeket, az idei Európa-bajnokság sok szép és érdekes pillanatát megörökítette. Küldött be képet a reggeli és az alkonyati felszállásokról, a hőlégballonok felfújásáról, készültek fotók a Dóm téren, a repülőtéren és Sándorfalva környékén.

– Lelki szemeim előtt már régóta láttam ezt a képet, és most jött el a lehetőség, hogy el is készítsem – mesélte a fotózás körülményeiről Papdi Balázs. Ahhoz, hogy az ideális pillanatokat megtalálja, figyelni kellett a széljárás miatt az időjárás-előrejelzést, és egyeztetni a szervezőkkel. Reggel öt órakor tartják az eligazítást a pilótáknak, általában akkor derül ki, hol szállnak fel, merre repülnek majd a ballonok. Ez a széljárástól függ: az irányt nem, csak a magasságot tudják szabályozni. Egy érdekesség: a rakparton látni a célkeresztet is, ugyanis a verseny része volt többek között a célba dobás is, hőlégballonról.