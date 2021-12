Mint azt Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője lapunknak elmondta: a vérszívó ekkora távolságot önmagában képtelen megtenni, a vonuló madarakkal kerülhetnek eredeti élőhelyüktől távoli területekre, köztük Magyarországra. Az egyre enyhébb téli időjárás miatt a korábban kizárólag melegebb éghajlatú tájakon jellemző kullancsoknak már nem okoz nehézséget a megtelepedés.

Európa klímája hosszú ideig alkalmatlan volt bizonyos fajok túléléséhez, mostanra ez megváltozott. A szakértői csoportok – részben ezért – a fertőzéseket hordozó ízeltlábúakra különösen figyelnek, egyebek mellett az agráriumban is jellemző a megfigyelő hálózat. A civilek bevonása a mostani megfigyelésbe pedig különösen hangsúlyos, hiszen így nagyobb az esély az egyedek észlelésére – hangsúlyozta.

A ELKH Ökológiai Kutatóközpont tavasszal indította Kullancsfigyelő programját: a lakosság bevonásával vizsgálják az Európában is egyre gyakrabban előforduló Hyalomma kullancsok hazai felbukkanását és megtelepedését. A nagy méretű, csíkos lábú kullancs többféle veszélyes kórokozót is képes hordozni és terjeszteni, köztük a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust. Kutatóik hangsúlyozták a civilek kulcsfontosságú szerepét: továbbra is kiemelten kérik a kutya-, ló- és szarvasmarhatartókat, hogy az észlelt kullancsokat a megszokottnál tüzetesebben figyeljék meg, hogy nem találnak-e Hyalomma egyedet.