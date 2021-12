A város a helyiek, a szentesi cégek és az állam támogatásával tervezi rendbe hozni a sportlétesítményt. A tragikus esemény egybekovácsolta a várost, a gyűjtést elindulása után azonnal elkezdtek gyűlni a felajánlások.

Második napja küzdenek a tűzoltók a lángokkal a szentesi sportcsarnoknál.

Az épület kedd reggel fél hét körül gyulladt ki, a több városból kiérkező hivatásos tűzoltók együttes erővel egy óra alatt elfojtották a lángokat. Az épület tetőszerkezete azonban újra meg újra kigyulladt, azóta is folyamatos munkát adva a tűzoltóknak.

Állami segítséggel épület újra

A sportcsarnokkal kapcsolatban Szabó Zoltán polgármester és Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, a térség országgyűlési képviselője tartott sajtótájékoztatót.

– A kormány nem fogja Szentest magára hagyni – szögezte le a miniszterhelyettes. Farkas Sándor elmondta, úgy látja, a város önerőből nem fogja tudni újjáépíteni a csarnokot, ezért felvette a kapcsolatot a miniszterelnökséggel, ahol a kárfelmérés és a vizsgálatok végeztével döntenek majd a Szentesnek juttatandó segítség mértékéről.

– Sajnos voltak ebben az évben hasonló tűzesetek, ott is a települések segítségére sietett Magyarország kormánya – emelte ki a képviselő.

Valamennyit fizet a biztosító is

– Megrázott bennünket ez a tűzeset, mert nemcsak a város, de a megye sportéletének is szimbolikus épülete volt a Papp László Sportcsarnok – fogalmazott Szabó Zoltán polgármester. Mint elmondta, a katasztrófavédelem egy hónapja vizsgálta át a csarnokot, akkor mindent rendben találtak. Az épület rendelkezett biztosítással is, a kárszakértő már el is kezdte a helyszíni szemlét. A biztosító tűzkár esetén 194,3 millió forintot fizethet a városnak – ezt az épület értékéhez viszonyítva alacsony összeget azzal magyarázta a polgármester, hogy a városnak nem volt forrása nagyobb kategóriájú biztosításra.

Fotó: Majzik Attila

Szabó Zoltán kitért arra is, hogy mivel a jelenlegi helyzetben nem tudnának teljes mértékben az örömnek adózni, így lemondta a január 1-re tervezett tűzijátékot.

Külön számlán gyűjtik a pénzt

Az épület tragédiája egyébként összekovácsolta a várost: az oltás során a helyiek teával, szendvicsekkel segítették a tűzoltókat. Emellett a városon kívülről is érkezett segítség, Bedő Tamás, Csongrád polgármestere a felújítás idejére felajánlotta a szentesi sportolóknak a Sághy technikum sportcsarnokát és a csongrádi Ifjúsági Házat, de Szegvárról is érkezett megkeresés az önkormányzathoz.

A város – amellett, hogy minden lehetséges forrást átcsoportosít erre a célra – számít a civilek és a helyi vállalkozások támogatására is, emellett az ország összes önkormányzatát és a megyei közgyűlést is meg fogják keresni.

A sportcsarnok felújítására egy külön számlaszámot is nyitottak, így aki szeretne hozzájárulni az épület újjáépítéséhez, az a 11735043-15726920-05980000-ás számlaszámra utalással segíthet az ügyön. Az első hozzájárulás Farkas Sándortól érkezett, aki egymillió forintot ajánlott fel a sportcsarnok felújítására.