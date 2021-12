- Nekem is van unokám, kettő is, és mivel a bohócdoktorok a gyerekeket igyekeznek felvidítani, úgy gondoltam, vásárolok és adományozok is – mondta a ferencszállási Dinnyés Sándorné, aki a helyi nyugdíjas klub jótékonysági sütivásárán vásárolt be és adományozott is, több mint 10 ezer forintért. A rendezvényen, mint a klub vezetőjétől, Galamb Sándornétól megtudtuk, 51-en kínálták saját készítésű finomságaikat a helyi faluházban. Rendeztek már hasonlót, 2 éve, akkor az újszülöttmentők javára.

– Nagyon megtisztelő, hogy most bennünket támogatnak – mondta Szécsényi Barnabás, a szegedi első bohócdoktor-alapítvány elnöke. Mint mondta, 13 éve működnek, és azért dolgoznak, hogy mosolyt csaljanak a kórházban fekvő gyerekek arcára. Ez most a járványhelyzet miatt nem egyszerű – tette hozzá. A csapat 25 fős. Egyébként bohócdoktor bárki lehet, nem kell hozzá orvosi végzettség, csak egy gyors tanfolyamot kell elvégezni. Hamarosan lesz is toborzás.

Forrás: Szabó Imre

– Nagy élmény a szülőknek is, amikor hetek után először mosolyogni látják a gyereküket a bohócdoktorok kórházi látogatása után – jegyezte meg.

Ahogy láttuk, a sütemények gyorsan fogytak, húsz perc múltán már alig volt valami az asztalon.

Jani János, a falu polgármestere örömmel látta a rendezvény sikerét, és azt mondta, ilyesmiben mindig szívesen segít az önkormányzat. Ott persze magánemberként adományozott, de azt ígérte, a testület is támogatni fogja a Karitáció alapítványt. Mint utóbb kiderült, a bohócdoktorok javára szombaton 320 ezer forint jött össze.