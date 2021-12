Molnár Anita: A szögedi paprika című kötet bemutatóján Dobrotka Pál, a Nemzeti Értékek Könyvkiadó vezetője és a Szegedi Hagyományőrző és Városvédő Egyesület elnöke elmondta, sikerrel indultak az agrártárca hungarikum pályázatán, amit az ötletgazda, egyben a kiadó főszerkesztője, Dlusztus Imre állított össze.

– A szerző megilletődve kezdte, de szerkesztői támogatással magára találva szép könyvet öntött formába – fogalmazott.

B. Nagy László országgyűlési képviselő, a könyv védnöke elmondta, röszkei nagyszülei mindig termelték a paprikát és ő belenőtt ebbe.

Forrás: Karnok Csaba

– Mire 10 éves lettem, édesapámnak is volt sajátja, később én is termesztettem, először leadtam, majd már szárítottam és őröltem. De egyszer meggyulladt az őrölt paprika, így abbahagytam – mondta a képviselő, hozzátéve, egyharmad hektáron annyi bevételt produkált a paprikából, mint havi fizetésének hússzorosa. Ő is gratulált a kötet szerkesztőjének és a szerzőnek, aki kevés szabadidejét a könyv megírására áldozta.

– Történelem szakos tanárként elolvastam Bálint Sándor paprikáról szóló híres könyvét, az én kötetem végeredményben más lett, mint ahogy belekezdtem – mondta Molnár Anita, aki ugyancsak belenőtt szülei vállalkozásába.

Úgy látja, a paprika segített a családoknak újrakezdeni a nagy árvíz után, és a fűszernövény nélkül talán nincsenek napsugaras házak sem, ebből tudták a drágább oromzatot finanszírozni.

Beszélt a múlt századforduló paprikás halászlé turizmusáról, amikor több mint egy mázsa halat dolgoztak fel a csárdák és volt belőlük vagy nyolc. Szólt arról, hogy a köznyelv csak paprikadíjnak hívta Szent-Györgyi Albert Nobel-díját, ami megkoronázta a fűszernövényt.

– Szegeden láthatatlan a szegedi paprika, ezért a turistáknak el kell hozzánk jönni Röszkére, és nem a kétszer 10 dekáért jönnek, hanem a legendáért. Nálunk láthatatlan a világhírű paprika, ezt Kalocsa ügyesebben csinálja. Vissza kell hozni a szegedi paprika becsületét, vizionálok egy belvárosi paprikaházat, amin füzérek lógnak majd – mondta a szerző.