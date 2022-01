Nagyjából tíz percen át tartott az ukrán csoda. 1–0-s horvát vezetés után egyenlítettek Horiháék, majd átvették a vezetést. A kilencedik percben 6–5 állt az eredményjelzőn, majd innen egy 4–0-s sorozattal fordított Horvátország. Nagy szerepe volt ebben a kapuban Pesicet váltó Sunjicnak, aki átlövéseket és ziccereket is védett. A 27. percben még felvillant a remény az ukrán egyenlítésre 13–14-nél, de Jelinic és és Gadza duplájának köszönhetően a szünetben 13–18 állt az eredményjelzőn.

Folytatódott a horvát dominancia a küzdőtéren és a lelátón is, az ukránok játéka támadásban és védekezésben is szétesett. Hrvoje Horvat már a középdöntőre tartalékolt, meghatározó emberei nélkül is tizenhárom gólos sikert aratott. Felhőtlenül azonban még nem örülhettek Luka Cindricék, ugyanis amennyiben Szerbia legalább két góllal legyőzi Franciaországot, akkor a legutóbbi Eb ezüstérmeseként kiesik. Amennyiben viszont hét vagy több gólos szerb siker születik, akkor az olimpiai bajnok franciák búcsúznak, ez azonban már csak lapzártánk után derült ki tegnap este.

A Mackovsekkel és Henigmannal felálló szlovén válogatott egygólos vereséget szenvedett Debrecenben Montenegrótól, így kiesett, utóbbi pedig bejutott a középdöntőbe.

Ukrajna–Horvátország 25–38 (13–18)

Férfi kézilabda, Európa-bajnokság, C csoport, 3. forduló. Szeged, Pick Aréna, 4038 néző. Vezette: Stark, Stefan (románok).

Ukrajna: Komok – Tilte 2, Doncov 2, Tiutiunik Ilcsenko 2, Horiha 4, Artemenko 5/2. Csere: Terekov (kapus), Kravcsenko 2, Turcsenko 1, Burzak, Zalevszkij 1, Buinenko 2, Kaszaj 2, Bliznyuk 2. Szövetségi kapitány: Michael Biegler.

Horvátország: Pesic – Cupic 1/1, Martinovic 7/2, Cindric 1, Maric 2, Lucin 5, Jelinic 5. Csere: Sunjic (kapus), Gojun, Grahovac 2, S. Ivic 1, Sipic 7, Gadza 3, Glavas 4/2. Szövetségi kapitány: Hrvoje Horvat.

Hétméteres: 2/2, ill. 5/5.

Kiállítás: 10, ill. 8 perc.