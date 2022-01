Korántsem indult zökkenőmentesen az új esztendő a szegedi nagy- és kisszínházban. Az év első hónapjában eddig összesen 11 előadás hiúsult meg betegség miatt, amelyek a Szegedi Kortárs Balett táncjátékait, valamint a Szegedi Nemzeti Színház társulatának előadásában látható 1984 színművet, a Leonce és Léna színpadi játékot, a 39 lépcsőfok krimi-vígjátékot és legutóbb csütörtök este a Bohém­élet opera és az Időfutár ifjúsági színmű produkciókat érintették.

Barnák László főigazgató el­­­mondta, az elmaradó elő­adások legfőbb oka a nagyfokú elővigyázatosság, amelyet a koronavírus elleni harcban gyakorolnak. Ugyanis minden előadás előtt tesztelik a produkciókban maszk nélkül tevékenykedő közreműködőket.

– A legfájdalmasabb dolog számunkra, mikor le kell mondani egy előadást, de nagyon komolyan vesszük a kollégák folyamatos tesztelését, hogy maximalizáljuk a társulat és a nézők biztonságát. Múlt héten kedden például az 1984 című elő­adás előtt két főnek lett pozitív a koronavírustesztje, miközben tüneteket egyáltalán nem produkáltak. Természetesen ilyen esetekben minden lehetőséget megvizsgálunk, hogy beugró kollégával esetleg meg tudjuk-e oldani a helyettesítést, de a feladatok bonyolultsága miatt számos esetben ez kivitelezhetetlen. Olykor elég egyetlen ember megbetegedése ahhoz, hogy le kelljen mondani egy előadást – részletezte. Az elmaradó előadások anyagi vonzata kapcsán elmondta, hogy egy-egy meghiúsult, nagyszínházi produkció milliós veszteséget jelent a teátrum számára.

A bérletes előadásokat minden esetben pótolják. A márciusi műsor hamarosan elérhető lesz a honlapon, abban már megtalálhatják a nézők a pótlásokat. Az elmaradt, bérletszünetes előadásokra ez azonban nem vonatkozik, a jegyárat minden esetben visszafizetik a közönségnek.

– Ennek legfőbb oka, hogy borzasztó nehéz most az egyeztetés a folyamatos, kiszámíthatatlan megbetegedések mi­­att. Persze ez nem csak a mi színházunk problémája, az or­­szág összes teátrumában sorra maradnak el előadások. Másrészt vendégművészek is játszanak nálunk, és saját társulati tagjaink is fellépnek más játszóhelyeken is. Nagyon nehéz összehangolni az előadásokat. Ráadásul márciusban két újabb premierre is készülünk. Bemutatjuk a Don Giovanni operát és visszahozzuk a Parasztoperát. Ezek mellett játsszuk azokat az előadásokat, amelyeket már bemutattunk, ezekből a továbbjátszásokkal együtt húsz darab volt december végéig. Ezeknek is helyet kell találni – magyarázta.