Hosszú évek után végre Szegedet is fehér hótakaró lepte el. Íme a 2022-es év első hóembereiről készült fotók. Ha önnek is van fotója, küldje be hozzánk.

https://www.delmagyar.hu/kuldjon-hirt

Az első hószarvas? Forrás: Papp-Balog Judit

Forrás: Tatár Evelin

Beni és Bende első hóembereForrás: Ördöghné Buda Nikolett

Bence első nagy hóembere.Forrás: Burány Krisztián

Forrás: Kratochwill Andrea

Ópusztaszerről küldte egy olvasónk név nélkül.

Ezt a fotót Beatrix nevű olvasónk küldte Béla nevű hóemberéről.

Forrás: Kurucsai Miklós

Forrás: Illés Tibor