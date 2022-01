Az utóbbi időszakban megnövekedett az internetes csalások száma – közölte lapunkkal a Csongrád-Csanád Megyei Rend­őr-főkapitányság. Csak ezen a héten eddig négyen tettek feljelentést hasonlók miatt. Egy vevő a Facebook adásvételi csoportjában nézett ki magának egy gyerekhintát, amit meg is rendelt az eladótól, aki viszont azt kérte, hogy előre fizesse ki a terméket.

Miután ez megtörtént, az eladó eltűnt, és azóta is elérhetetlen. A rendőrség ebben és a többi három ügyben is nyomozást indított. Van, akinek ruhát nem postáztak, és olyan is, akit egy teherautó árával vertek át. A csalók 3 millió forint kárt okoztak.

A rendőrség szerint már az is gyanús, ha valaki előleget vagy a vásárlási összeg teljes kifizetését kéri, de a feltűnően nagy árengedmény is gyanús. Megelőzhető a baj, ha ellenőrizzük , hogy a webcím (URL) előtt szerepel-e a https:// jelölés vagy egy zöld színű lakat, ami mellett a „biztonságos” szó szerepel.

A csalásokkal a rendőrségen kívül a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is foglalkozik. Ott korábban arról számoltak be, hogy kapott ugyan csomagot a megrendelő, csak éppen nem az volt benne, amit szeretett volna. A termék természetesen az örök sláger, a mobiltelefon volt.

Nem kapta meg, amit rendelt. Fotó: Kuklis István

Akkor több ismert online webshopban – kínai AliExpress, amerikai Wish – gyanúsan olcsó, csúcstechnológiával rendelkező okostelefonokat kínáltak eladásra. A vásárlók gyanakvását a pozitív értékelések és a 30 napos pénzvisszatérítés gyakran eloszlatta, azonban a megrendelt termék helyett gyakran egy sokkal silányabb eszközt kaptak kéz­hez.

Első ránézésre a megrendelt készülék megegyezik a leírással, sőt a beállítások menüben is a meghirdetett specifikációk szerepelnek, ugyanakkor a tényleges telefon mögötti fizikai komponensek és a szoftvercsomag elavultak, számos biztonsági réssel rendelkeznek. A hamisítás során az eredeti gyártóra nagyon hasonlító elnevezéseket, kinézetet alkalmaznak, és a telefon operációs rendszerét is úgy módosítják, hogy a csaló hirdetésnek megfeleljenek.

Ez megnehezíti az átvert vásárlók helyzetét, mivel az említett webshopok alapvetően csak platformot biztosítanak, panaszukkal közvetlenül a kereskedőhöz kell fordulni, akik nem szívesen ismerik el az átverést, és a pénzvisszafizetéshez is kitartóan kell ragaszkodni.

A platformok a bejelentett hamis hirdetéseket törlik ugyan, ugyanakkor a kereskedőket nem blokkolják. Érdemes tehát résen lenni, ha okostelefont vásárolunk online, sokszor már a feltett képek is árulkodók, valamint gyakoriak a gyártói nevek elírásai is. Tehát a baj egy kis odafigyeléssel megelőzhető lenne.