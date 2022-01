Folyamatosan érkeznek be a jelentkezések a Tündérszépek országos szépségversenyre, hamarosan Csongrád-Csanád megyében pedig megkezdjük azon hölgyek fotózását is, akik azt kérték, hogy portfóliójuk és a versenyben használt képeik elkészítésében profi fotóriporter kollégáink vegyenek részt. Mivel ezen képek alapján válogatja majd a zsűri a megyei forduló szereplőit, és szintén ez alapján juttatják majd tovább a legszebbeket a regionális mezőnybe, fontos, hogy mindenki a legszebb, legelőnyösebb arcát tudja megmutatni. Adunk tehát néhány tippet, hogyan lendülhettek formába a fotózás előtt.

Természetesen alapvetés, hogy a szép izmok és a tökéletes alak elsősorban sporttal érhető el. Érdemes tehát elkezdeni az intenzívebb mozgást, így nem csak az esetleges karácsonyi plusz kilók tüntethetők el, de például a bikinis képeken sokkal kidolgozottabb testet tudtok megmutatni. A tökéletes formához pedig sajnos hozzátartozik a diéta is: javasoljuk, hogy fotózás előtt mindenki kerülje a cukros, illetve a szénhidrátban bővelkedő fogásokat. Fontos a megfelelő mennyiségű folyadék bevitele is, ez hidratálja a bőrt és méregtelenít is – persze csak akkor, ha a pohárban a nap folyamán alapvetően csak víz van.

Érdemes lehet egy kozmetikai kezelést beiktatni a Tündérszépek fotózása előtt. Illusztráció: Unsplash

Ha már a bőrnél tartunk: egy szépségverseny előtt arra is érdemes odafigyelni. A pattanásokat, bőrhibákat egyszerűbb megelőzni, mint sminkkel takarni, így ajánlott az arcradírt időben elkezdeni használni és akár egy kozmetikai kezelést is beiktatni. Mivel bikinis képek is készülnek, akár egész testes radírozás is hasznos lehet fotózás előtt, így a bőr fényesebb, élénkebb színű lesz.

Látható tehát, hogy csupán néhány apróságra van szükség a sikerhez, aki azonban tudatosan készül a fotózásra, biztosan magabiztosabban tud majd mosolyogni a fényképezőgép lencséjébe. És még egy jó tanács: minél előbb töltsétek ki a jelentkezési lapot a tunderszepek.hu oldalon, hiszen a megyei fordulóba már zajlik a válogatás, és csak 30 hölgy kap lehetőséget arra, hogy bemutatkozhasson a versenyben.