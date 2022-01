Szűk két héttel a szentesi sportcsarnok tragédiája után jó hírt kapott a város: Magyarország kormánya biztosít forrást a december végén leégett csarnok újraépítéséhez. A döntést Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője és Szabó Zoltán polgármester jelentették be közös sajtótájékoztatójukon.

Nem marad ­sport­csarnok nélkül a város

– Magyarország kormánya ebben az esetben is az emberek és a település oldalára áll, és próbál segíteni. Ugyan a szakértői véleményeket még meg kell várni, de nem kizárt, hogy új sportcsarnokot kell építeni. A tervezéshez és a kivitelezéshez is kész a kormány teljes segítséget adni, elhárul az a veszély, hogy sportcsarnok nélkül marad a város és az itt élő emberek – jelentette be Farkas Sándor. A miniszterhelyettes elmondta, a problémát a szerdai kormány­ülésen vetette fel, Orbán Viktor miniszterelnök pedig felkérte Pintér Sándor belügyminisztert, hogy a város segítségére legyen. Az ügyben született döntést, miszerint a kormány támogatásával épül újjá a város sportcsarnoka, a csütörtöki kormányinfón jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Farkas Sándor közölte, az új csarnok felépüléséig egy átmeneti helyen sportolhatnak a szentesiek.

Szabó Zoltán polgármester Farkas Sándor országgyűlési képviselõvel. Fotó: Majzik Attila

– Arról is döntés született, hogy ideiglenes módon egy felfújható sátrat is a város rendelkezésére bocsát a Belügyminisztérium, ezzel biztonságos sportolási lehetőséget lehet biztosítani. Ennek a helyeként a Klauzál utcai iskolát lehet elképzelni – mondta el az országgyűlési képviselő.

– Meglepetésként ért bennünket a bejelentés a kormány­infón. Köszönet a rendkívüli gyors döntésért és a segítségért, nagyon kell örülnünk, hogy ilyen támogatással épülhet újjá a csarnokunk – fogalmazott Szabó Zoltán polgármester.

Megvalósulatlan álom maradt volna

Mint elmondta, a döntés tudatában fellélegezhetnek, biztosan nem marad sportcsarnok nélkül Szentes.

– Egy óriási szikla esett le a vállunkról, a bizonytalanságban ez egy biztos pont. Azt valljuk meg őszintén, hogy a biztosításunkból, az önkormányzati forrás átcsoportosításából és a felajánlásokból, a magyar állam segítsége nélkül, a sportcsarnok újjáépítése megvalósíthatatlan álom maradt volna – mondta el a polgármester.

Minden egyes forinttal elszámolnak majd

Szabó Zoltán kitért az ügy kapcsán elindult közösségi adománygyűjtésre is. Mint elmondta, a célra létrehozott külön bankszámlaszámon napról napra növekszik az összeg, eddig 277 utalás érkezett, 100 forinttól egymillió forintig, és mintegy 8 millió forint gyűlt össze eddig.

– Minden egyes utalás azt jelzi, hogy erejéhez képest mindenki odaállt az ügy mellé. Arról mindenkit biztosíthatok, hogy minden forinttal elszámolunk. Az összeget vagy a csarnok felújítására, vagy a berendezésének megújítására fordítjuk, de aki úgy nyilatkozik, ahhoz vissza is kerülhet – tájékoztatott Szabó Zoltán, Szentes polgármestere.