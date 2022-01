A horvát szurkolók voltak többségben, és a félidő első harmadában jókora fölényben is. Nehezen indult a találkozó, másfél perc játékot követően nagyjából öt percig a berepült poharakból kiömlő folyadékot takarították a küzdőtéren.

Csütörtökön a franciák ellen 27–22-es vereséget szenvedett horvátoknak sikerült először feltörni a szerb védelmet, két perc után rögtön kétszer a jobbszélen. Ivan Cupic pedig kíméletlenül 2–0-s előnybe lőtte hazáját.

Tapogatózó, körülményes kézilabda jellemezte az első harmadát a félidőnek, majd a 12. percben 4–3-nál gyakorlatilag a karanténból megérkezett a pályára a Barcelona világklasszis irányítója, Luka Cindric. A kezdetekben érezhető volt rajta a játékpercek hiánya, ezalatt pedig Cupara bravúrjainak is köszönhetően 6–4-ről egy három–nullás rohammal fordított Szerbia.

A Pick Szeged jobbszélsője, Bogdan Radivojevics is többször talpra ugrasztotta a szerb tábort, akik bő negyedóra elteltével a „Cupara, Cupara” rigmussal jelezték, megérkeztek. Volt is miért skandálni a veszprémi kapus nevét, 7–7 Cupic büntetőjét is kirúgta, tépte is a saját mezét.