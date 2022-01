A mostani fűtési szezonban Szeged négy körzetében is működik már a korábban kiépített geotermikus rendszer. Ez azt jelenti, hogy Újrókuson, az uszodát és a kézilabdacsarnokot is magába foglaló Felsővároson, Az Észak B körzetben és Odesszában már nem csupán gázzal működtetik a távfűtést, hanem a rendszerre rásegítenek a földben tárolt hőenergiák is. Bár egyelőre csak próbaüzem zajlik, Kóbor Balázs, a Szetáv Kft. ügyvezetője szerint már most több előnye is látszik a beruházásnak.

– Jelenleg még nem teljes ha­­­tásfokon működik a rendszer, csupán 25-30 százalékon. Azonban már ezzel is komoly, nagyjából napi 300-400 gigajoulnyi energiát tudunk kiváltani – mondta. Ennek pedig a környezetvédelmi szempontok mellett most jelentős anyagi előnye is van.

– Az elmúlt fél évben megháromszorozódott a gáz ára, ezért az éves lekötésű gázszerződéseket, amelyeket még tavaly tavasszal írtak alá, sok önkormányzattal felmondta a szolgáltató, hogy azt jóval magasabb áron kösse újra. Szeged azonban éppen a geotermikus rendszer kiépítése miatt jó tárgyalóhelyzetben volt, hiszen a város távfűtése már nincs kizárólagosan kiszolgáltatva a gázszolgáltatásnak – magyarázta.

Annak egyébként, hogy im­­már a geotermikus kutak is rá­­segítenek a fűtési rendszerre, a felhasználók számára nincs észrevehető jele.

– A lakásokba beérkező hő­mennyiség jogszabályban meghatározott, az pedig csupán technikai kérdés, hogy azt a távfűtő cég milyen módon biztosítja – magyarázta Kóbor Balázs, így cáfolva azokat a vélekedéseket, amely szerint a mostani szezonban a geotermikus energia bevezetése miatt nincs olyan meleg a lakásokban, mint máskor. Több olvasónk is jelezte ugyanis, hogy nem a megszokott hőmérséklet van az otthonában. A cégvezető erre azt mondta, a hőérzet mindig szubjektív, ráadásul érdemes figyelembe venni, hogy a mostani szezonban hidegebb a tél is, mint korábban. De ha valaki azt gondolja, hogy nem megfelelő a fűtés, bejelentheti a 24 órás diszpécserszolgálatnál, a panaszokat törvényi kötelességük minden esetben kivizsgálni.

– Az előző évekhez képest egyébként még kevesebb is idén az ilyen jellegű telefonhívás – tette hozzá.

Kilenc szegedi körzetben használják majd a geotermikus rendszert is. Fotó: Kuklis István

A geotermikus rendszer ki­építése hamarosan folytatódik, összesen 9 szegedi körzetben működik majd ennek segítségével a távfűtés.

– Két-három éven belül a mostani kapacitás négyszeresét adja majd a zöld hőenergia, ám a gázfelhasználásnak így is maximum 60 százaléka lesz kiváltható – beszélt a közeljövőről Kóbor Balázs.