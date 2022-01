A járvány kitörése óta már 61 ezer 840 ember kapta el a ko­­ronavírus-fertőzést Csongrád-Csanád megyében, ahol a hétvégén 1458 új fertőzöttet regisztráltak.

Oltóhétvégét tartanak Balástyán, Veidner Tibor rendelőjében január 28-án, pénteken és 29-én, szombaton. Ezeken a napokon regisztráció nélkül lehet kérni a Sinopharm-, a Pfizer- és a Janssen-vakcinákat. Azt kérik, hogy aki oltakozni szeretne, vakcinaigényét jelezze előre a 62/278-200-as telefonszámon.

Tovább esett a véradók szá­ma a megyei véradásokon az elmúlt héten, már csaknem felével kevesebben tudtak elmenni életeket menteni – kö­­zölte a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. Mint írták, a csökkenés elsődleges oka az újabb koronavírus-járványhullám, sok rendszeres véradót ez tart távol attól, hogy segíteni tudjon másokon.

A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani. Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki már négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80–90 százalékra emelhető a védettség – írják a központi tá­­jékoztató oldalon.

Idén véget érhet a koronavírus-világjárvány okozta egészségügyi vészhelyzet, és lezárulhat a pandémia akut szakasza – vélekedett tegnap Tedrosz Ad­­hanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet fő­­igazgatója Genfben a szervezet végrehajtó bizottsági ülésének kezdete előtt. Ehhez szerinte az szükséges, hogy az országok biztosítsák a vakcinák méltányos elosztását, továbbra is kövessék figyelemmel a vírus és a különböző variánsok működését, és a helyzetnek megfelelően ve­­zessenek be korlátozó intézkedéseket. Ugyanakkor a WHO fő­­igazgatója figyelmeztetett arra is, hogy veszélyes lenne azt gondolni, hogy az omikron lenne az utolsó variáns, mert a feltételek a világban jelenleg éppen „ideá­lisak” arra, hogy újabb – akár még gyorsabban terjedő – variánsok alakuljanak ki.