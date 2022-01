– Meglepte a díj?

– Nem mondanám. Remélem, nem hangzik nagyképűen, mert ilyen szándék nincs bennem, de várható volt a tavalyi szereplés után.

– Mint versenyév, 2021 rendben volt?

–Igen, nagyon rendben volt. Minden kitűzött célomat elértem, így ennél nagyobb rendben nem is lehetett volna. A legnagyobb siker a tokiói paralimpiai érem, illetve az utána következő világbajnokságon szerzett bronz­érem. Voltak azért fennakadások Dániában, hiszen megfázva utaztam ki, és nem gondoltam, hogy ilyen jól sikerül a vb. Az első két napon alig kaptam levegőt, úgy megtelt az orrom, és az esti pihenéseim sem sikerültek túl jól. Ennek ellenére a versenynapot megelőző éjszaka már tudtam aludni, a döntőben pedig ugyanazt a helyezést értem el, mint a paralimpián.

– Edzőt váltott, miért?

– Az eddigi szakember, Csa­­mangó Attila rajtam kívül a klub ifjúsági versenyzőit is edzi, ez azért két komoly fel­adat. Velünk sokkal több apró munka, technikai elem van, amely időben is tovább tart. Évek óta négy edzést tartott egyetlen nap, amibe bele lehet fáradni. Karnok Marcell követi őt, de nagyon nehéz volt az elválásunk, mert jól kijöttünk egymással. Nem teljes az elszakadás, hiszen rajtunk tartja a szemét, és a napi találkozás is rendszeres, hiszen egy környezetben dolgozunk.

Új páros. Varga Katalin és Karnok Marcell komoly változásokkal kezdte a közös munkát. Fotó: Karnok Csaba

– Mi változik a felkészülésben?

– Elég sok minden. Karnok Marcell más szemmel látja a dolgokat, és már felfedezett olyan javításra szoruló dolgokat, amelyek zavarták az ő tökéletességre törekvő habitusát. Neki is álltunk, hiszen novemberben még vízen voltunk. Átalakítottunk pár technikai dolgot, ezenkívül a régóta érlelődő hajóváltás is megtörtént, emellé új belső szereléket szeretnénk a hajóba, ülést változtatunk, és most, a téli felkészülés alatt két kondiedzésem van. Marcival keményen beleálltunk a munkába. Voltaképpen csak én képviselem az állandóságot, minden más változott körülöttem.

Fotó: Karnok Csaba

– Terveznek meleg vízi edzőtábort is?

– Felmerült a lehetősége, de végül úgy döntöttünk, hogy nem megyünk, mert elég komplikált olyan helyet találni, amely minden szempontból megfelelő. Horvát helyszín me­rült fel, de ott nehézkes volt az előző évi edzőtáborozásunk. Inkább amint jó idő, nagyjából 5 Celsius-fok lesz, azonnal vízre szállunk itthon. Ez akár februárban is eljöhet, és nagyon kíváncsi vagyok a módosítások eredményére.

– Mikor lesz az első tétverseny?

– Májusban a poznani világkupa, amely a nemzetközi ka­tegorizáció miatt lesz fontos. Utána itthon júniusban és júliusban válogatók következnek, majd augusztusban világ-, szeptemberben Európa-bajnokság. A formaidőzítés a világbajnokságra lesz kihegyezve.