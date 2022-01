– Semmi másra nem vágyom, csak hogy a két kicsi életében végre legyen egy kis nyugalom, biztonság – sóhajtott fel Uresch Ferenc. A 27 esztendős, jelenleg Makón élő, amúgy esztergomi kötődésű férfi sorsa korábban sem volt könnyű, igazán nehézre azonban tavaly decemberben fordult. Párja, a 42 éves Szilvia, aki ikreket várt, az év vége felé egyre többször érezte magát rosszul.

Ikreket vártak

– Mikulás környékén került olyan állapotba, mint aki stroke-ot kapott: hirtelen leromlott a beszédkészsége, járni is nehezen tudott, hányt – mondta.

A háziorvos ezt először a terhességnek tudta be, az állapota azonban csak romlott. A mentő végül Makó után Vásárhelyre, majd Szegedre vitte. Ott derült ki, hogy a két magzat meghalt, Szilviának pedig nagy méretű tumor van az agytörzsén, a kisagyán és a gerincvelőjén. Ferenc hangja elcsuklott, amikor arról beszélt, hogy az orvosok nem sok jóval biztatják.

– Azt már lehet tudni, hogy a daganat jóindulatú, de túl nagy, és csak az elkövetkező napokban derül ki, hogy lehet-e műteni. Nagyon aggódok miatta – mondta.

Dolgozni sem tud

Ferenc végzettsége szerint vagyonőr és testőr, illetve masszőr, de többek között műtőssegédként és ápolóként is dolgozott korábban. Legutóbb építőipari vállalkozása volt, de az tönkrement.

Forrás: Szabó Imre

– Bevallom, mióta Szilvi kórházban van, itthon vagyok. A gyerekeket el kell látni, hozni-vinni iskolába, óvodába – mondta. Boglárka 8, Dávid 3 éves. Előbbi, mint kiderült, már a házimunkába is be-besegít. Aranyos, élénk gyerekeknek tűnnek, Ferenc azonban megjegyezte, mind a kettőnek vannak mentális problémái, mert az élettársának korábban nehéz sors jutott osztályrészül. Ha a kicsit sikerül beszoktatni, akkor már több ideje lesz, és újra nekiállhat munkát keresni.

Összefogtak értük

A férfit eddig is alaposan megrángatta az élet. Hosszasan mesélt korábbi, kudarcos párkapcsolatairól, odaveszett házáról, munkáiról, amelyeket végül nem fizettek neki ki. Volt, hogy kis híján lakástűz áldozata lett, érte súlyos baleset is, feküdt kómában, kapott stroke-ot. Azt viszont örömmel mondta, hogy Makón a mostani nehéz helyzetében néhányan segédkezet nyújtottak neki. Ismeretlenek támogatták adományokkal, megmozdult a családsegítő szolgálat, de például egy önkormányzati képviselő is küldött neki élelmiszert és hasonlókat. A legnagyobb gondjuk jelenleg a lakhatás.

Ureschék jelenleg egy ismerősüktől bérelt lakásban laknak, innen azonban legkésőbb márciusban ki kell költözniük, a tulajdonos ugyanis eladta az ingatlant. Próbált szociális bérlakáshoz jutni az önkormányzatnál, de nem járt sikerrel – igaz, rendkívüli segélyt kapott.

– Ha valaki tudna nekünk ajánlani egy szerény, olcsó bérlakást, akkor keressen meg – kéri lapunkon keresztül is Uresch Ferenc. Aki bármilyen módon segíteni szeretne a küzdelmes életű családon, a 30/719-3268-as számon hívhatja Ferencet.