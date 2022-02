Eltaktikázták előnyüket a Bajnokok, nem tudtak élni vele. Az első végjátékot ha hirtelen halálban is, de elveszítették, Virág Andrisnak már biztosan párbajoznia kell pénteken. A pirosak helyzetét tovább súlyosbítja, hogy Kempf Zozo súlyos sérülést szenvedett, egyelőre kérdéses a további sorsa.

A harmadik szettben a telefonfülke ajtaja visszacsapódott, és annyira megütötte a vállamat, hogy csak arra emlékszem, hogy a következő pillanatban a földön fekszem

– mesélte a Borsnak Zozo.

– Az volt az első gondolatom, hogy a nulladik percben, a saját hibámon kívül sérültem meg, ráadásul először annyira fájt, hogy az is benne volt a pakliban, hogy eltört a kulcscsontom, de szerencsére higgadt tudtam maradni. Nem volt jó érzés, pláne, hogy a végjátékon történt. Tartok attól, hogy nem versenyezhetek tovább, vagy ha vissza is térhetek, akkor sem tudok majd eredményes lenni a játékban. A tapasztalatok alapján nem tesz jót a kihagyás, de remélem, most másként lesz.

