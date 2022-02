– Milyen okból kifolyólag érkezett Szegedre?

– Néhány évvel korábban már volt egy országos túrám, amikor végigjártam a vízilabdaműhelyeket, és megnéztem, hogy hol milyen munka folyik. Most is hasonlóra indultam el, de ezt megelőzte Molnár Tamás és Juhász Zsolt meghívása. Örömmel jöttem ide, a cél pedig az volt, hogy beszélgessünk, konzultáljunk, és megnézzem az itt folyó munkát. Mindezek sikerültek, valamint ismét rá­csodálkoztam, hogy milyen csodálatos helyszín a Tiszavirág Sportuszoda.

– Szerencsére ezt hamarosan világbajnoki mérkőzéseken is megtehetjük, hiszen a csoportkör egyik helyszíne lesz a nyári eseménynek.

– Kiváló, hogy a világbajnokság vízilabda-mérkőzései Budapest mellett eljutnak majd Sopronba, Debrecenbe és Szegedre is. Bár a sorsolást még nem tudjuk, azért Szeged nagyon kényelmes helyszín lenne a szerb, a horvát vagy akár a montenegrói együttes számá­­ra is, biztosan sok szurkoló is elkísérné őket. Kifejezetten szeretik itt a vízilabdát, ezért örülök, hogy magas színvonalú találkozók jönnek majd ide.

– Egészen hétfőig úgy tűnt, elmarad a vb. Végül nem, ráadásul Magyarország lesz a rendező. Sokáig nem volt ok az örömre, most viszont mosolygósan beszélhetünk erről.

– Bizakodtam, most pedig nagyon örülök, hogy nem ma­­rad ki négy év a két világbajnokság között. Egy nagyszabású esemény lesz, ami óriási presztízzsel bír számunkra. Ennek van nehézsége és előnye egyaránt, utóbbit próbáljuk a sikerünkké kovácsolni.

– Az olimpia után vannak változások, többen visszavonultak a válogatottságtól. Mennyire okoz nehézséget így egy hazai rendezésű világbajnokság?

– Biztosan frissülni és fiatalodni fog a keret összetétele. A hazai tornák mindig jól sikerültek eddig, de ezért tenni kell. Nem vagyunk könnyű helyzetben, nagy lesz a teher a debütálókon, de szerencsére a vízilabdázóknak nem újak ezek az elvárások, elbírnak velük.

– Nemrég Gyapjas Brendon és Bóbis Botond bő keretösszetartáson járt önnél, míg az Universiadé-válogatottban a szentesi Pellei Frank szerepelt. Vannak a radarján Csongrád-Csanád megyei játékosok?

– Igen, folyamatosan figyelem őket, mert szeretnék nyitni az objektívemen. Célom újra a decemberihez hasonló, szélesebb körű edzéseket szervezni, hogy több tapasztalatot gyűjtsek róluk. A szegedi uszoda­avatón például Sánta Dániel is játszott. Nagy a harc a csapatba kerülésért, de a kapu mindenki számára nyitott.

– Át kell tervezni a világbajnokságig a menetrendet?

– Igen, olyannyira, hogy a cikk megjelenését megelőző napon tárgyaltunk egy nagyszabású áttervezésről, ami a klubokat is érinti, hogy miként alakul a következő két-három hónap. Ami különlegessége a felkészülésnek, hogy sosem volt még ilyen rövid, hiszen a Bajnokok Ligájában több csapatunk is szerepel és eljuthat a végjátékba. Ha ez így lesz, akkor két hétnél több nem jut a világbajnoki felkészülésre, ami lényegesen rövidebb a megszokott négy-hat hétnél, annál pedig pláne, amikor én voltam játékos, mert akkor nyolc-tíz hét is jutott erre. Ez megnehezíti a dolgunkat, de több európai válogatott is hasonló hajóban lesz. A tengerentúliak alkalmazkodhatnak másként, mert nincs ilyen feszített versenynaptáruk.

– Mire számít így?

– Remélem, hogy jó állapotban lesznek a magyar játékosok május végén, június elején, és végig tudjuk vinni a jó lendületet egy pici formaidőzítéssel. Nagyon ügyesen kell bánnunk a kéthetes felkészüléssel, de bízom benne, hogy jó irányba megyünk majd.