A puha szőrű alpaka rögtön a gyerekek kedvence lett, akik a névadásban is segíthetnek: az új lakó nevét a vadvédelmi központ közösségi oldalán lehet majd kiválasztani.

– Nem véletlenül választottuk ki az alpakát, egy nagyon bájos, nyugodt lény. Terápiás célra is jól lehet használni, autista, értelmi sérült gyerekek terápiájában is alkalmazzák, de zárkózott gyerekek is, idősek vagy mozgáskorlátozottak is foglalkozhatnak vele – mondta el a vadvédelmi mentőközpont új lakójáról Nagy Tímea, a hely vezetője.

Hozzátette, a nyolc hónapos alpakát egyelőre „pihentetik”, de ha megszokta a környezetét, akkor majd rendszeresen fogadja kis látogatóit.

Az új jövevénynek egyelőre még nincs neve, ebben a mentőközpont a szentesiek segítségét kéri: a vadvédelmi központ közösségi oldalán lehet majd neveket javasolni az alpakának.

A négylábú szőrgombóc mellett egy ragadozó madár is beköltözött a központba, Nagy Tímea egy Harris-ölyvet mutatott be a látogatóknak.

Mint Szabó Zoltán, Szentes polgármestere elmondta, örül annak a kezdeményezésnek, hogy a vadvédelmi mentőközpont nemcsak a sérült állatok ápolását tekint feladatának, hanem részt vállal a környezetvédelem, ezen belül a vadvédelem népszerűsítésében is.

– Ez az a hely, ahol a gyerekek és a felnőttek találkozhatnak megszokott és kevésbé megszokott állatokkal is. Fontos feladat, hogy jó viszony alakuljon ki a természet, a vadvilág és az ember között. A természetvédelem mindannyiunk közös ügye – szögezte le a polgármester.

Hozzátette, a két új állat „beszerzésén” közösen dolgozott a helyi önkormányzat és a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány, ez pedig a jövőben is így lesz.