Csongrád-Csanád megyeA Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségénél hagyomány, hogy február elsején, vagy amint az időjárás engedi, halat telepítenek, így is ünnepelve a horgászújév kezdetét. Ez még a tragikus hirtelenséggel elhunyt ügyvezető elnök, Láda Gáspár idején alakult ki, utódja, Oláh Szabolcs is örömmel ápolja ezt a hagyományt. Ha nem is a hónap első napján, de a negyediken megtörtént az idei első haltelepítés a megye horgászvizeibe.

Mártélytól Lisztesig

A 3-4 nyaras, átlagosan kétkilós pontyokat a szarvasi Fish-Coop-tól vásárolták, 85 százalékban szajoli pikkelyes fajta. Amikor rákérdeztünk az elnöknél, hogy miért nem a Fehér-tóról vettek szegedi tükörpontyot, azt válaszolta, szoktak onnan is, de kell a változatosság.

– Fontos, hogy több fajta le­­gyen, hol innen, hol onnan vesszük, a tavaknál kell az utánpótlás, ott kevés az ivadék – mondta Oláh Szabolcs, hozzátéve, ezer forintot fizettek kilójáért.

Szarvasról 10 órakor indultak a hallal, a Mártélyi-holtág volt az első állomás, ahol 1031 kiló pontyot eresztettek a vízbe. Pontosabban részben a jég alá, mert ahol telepíteni szoktak, ott jeget kellett ehhez törni – miközben 60 százalékban már jégmentes a víz.

Logisztikailag ezután az At­­kai-holtág következett 1611 kilóval, majd az Algyői-főcsatorna 865, és a Maty-éri víztározó 1027 kilóval. A munka a Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakaszán fejeződött be, 816 kilóval. Ez összesen több mint 53 mázsa ponty, ami azonnal kifogható, nincs ugyanis telepítéshez kö­tődő korlátozás sehol.

Tavalyi mérleg

A következő haltelepítés február 10-e körül lesz, 1-2 nyaras harcsákkal gazdagodnak a Csongrád-Csanád megyei horgászvizek. 2021-ben egyébként több mint 88 tonna őshonos halat helyeztek ki sikeresen, egy-két-három nyaras pontyból 77,8 tonna, szürkeharcsából 5,9 tonna került a horgászvizekbe, míg az ivadék korosztályú ponty­­ból, csukából és fogassüllőből 889,5 ezer darab.

Tavaly, december 6-án, Miklós napján összesen 126 darab 8 és 10 kiló közötti testtömegű, javarészt pikkelyes tájfajta pontyot – egyebek között attalait, tiszait, böszörményit – telepítettek zárt horgászvizekbe. A gyönyörű, 90 százalékban pikkelyes pontyok a Délszabolcsi Bt. tógazdaságában nevelkedtek.

Az Atkai-holtágba 48 darab méretes ponty került, 425 kilós összsúllyal, a Maty-éri víztározóba 45, míg a Gyálai Holt-Tisza Lisztes szakaszába 33 kapitális pontyot eresztettek.

Drága ponty

– Minden egyedről fotót készítettünk, ezek segítségünkre lehetnek az esetleges későbbi azonosításban, például a pikkelymintázat, pigmenthiány alapján. Az érintett vízterületeken a ponty felső mérethatára 6 kiló, tehát a nagyokat megfogásuk után, fotózásukat követően azonnal vissza kell engedni a vízbe – hangsúlyozta Oláh Szabolcs, hozzátéve, ha fogynak, fogytak is a halak egy kilót az új környezetben, fontos, hogy a mérethatár felett maradnak.

Az ilyen egyedeinek kifogá­­sa, megtartása tilos, és drága is. Egy 9,5 kilós ponty halgazdálkodási értéke 9500 forint, a bírságtétel szorzója 15-szörös, a végösszeg így 142,5 ezer forintra is rúghat.