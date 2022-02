Pierre ugyanezzel a darabbal már bejárta Franciaországot. Lapunknak elmondta, nagyon tetszett neki a szegedi produkció.

Pierre Martin tökéletes magyarsággal nyilatkozott lapunknak. Franciaországban született, ám édesanyja magyar és fontosnak tartotta, hogy fia elsajátítsa a magyar nyelvet is. Körülbelül félévente látogat el Magyarországra, ugyanis nagyszülei jelenleg is Budapesten élnek és számos magyar barátja van.

– Édesanyámmal mindig csak magyarul beszélgettünk, úgyhogy bennem van ez a nyelv. A szóviccek még nem nagyon mennek, de igyekszem – mondta el vidáman lapunknak.

Három évvel ezelőtt a budapesti Zeneakadémián tanult dobolni jazz tanszakon. Ez idő alatt egy zenekarnak is tagja volt, amellyel bejárták Magyarországot, Szegeden is felléptek.

– Emlékszem, a fellépés után visszamentünk Szegedre a barátnőmmel, hogy kicsit nyugodtabban is megcsodálhassuk a várost, ami szerintem gyönyörű – mesélte.

A fiatal, francia színész először 2019-ben Belgiumban, Brüsszelben játszotta Cédric Chapuis Élet-ritmusra című monodrámájának szerepét. Az előadás nagy sikert aratott, így Avignonban is bemutatta, ahol szintén vastapssal méltatta a közönség.

Majd országos turnéra indult a darabbal, immár évente 40-60 előadást játszik Franciaország mellett Belgiumban és Svájcban is. Jövőre pedig Marokkóban, Casablancában lép majd színpadra a különleges produkcióval.

A történet főszereplője egy autisztikus vonásokat mutató kamasz, Adrien Lepage, aki számára a ritmus, a dobolás jelenti az élet értelmét. A közönség az ő életébe, gondolatvilágába nyerhet bepillantást.

– Ez a szerep egy gyönyörűszép lehetőség és élmény. Nagyon sokat tanultam magamról, ez egy nagyon szép, belső utazás. Mivel sokat játszom a darabot, a legnagyobb kihívás számomra, hogy mindig új legyen, mindig meglepődjek – mondta el a szerep kapcsán.

A szegedi előadásról a monodráma írójától értesült.

– Cédric Chapuis-vel elég sokat beszélgetek, ő szólt nekem a magyarországi bemutatóról. Azonnal elkezdtem keresni az időpontot, hogy mikor nézhetem meg – mesélte.

Medveczky Balázs játéka felettébb elnyerte tetszését.

– Balázs nagyon jó színész, gyönyörű szépen mozog. A szegedi rendezésben nagyobb hangsúly került a koreográfiára, a mozgásra, mint nálunk. Az enyémben több a zene, a szegedi inkább poétikus irányba megy el. Nálunk például a próba jelenetében csak gyakorolok a dobon. Balázs viszont a dobolás után táncolni kezd, amiből süt a szenvedély. Ugyanazt mondjuk, de nagyon máshogy és ez szerintem gyönyörű – fejtette ki.

Lelkesen mesélte, hogy az előadás után fel is hívta a darab íróját, hogy beszámoljon neki a tapasztalatairól.

– Szerintem csodálatos dolog, hogy Cédric Chapuis 15 évvel ezelőtt megírta ezt a darabot Touluse-ban, Délnyugat-Franciaországban, és most kétezer kilométerrel arrébb havonta többször háromszáz ember nézi meg a történetét és állva tapsolnak a végén. Ez nagyon megütött engem jó értelemben. Ezután felhívtam és mondtam neki, hogy mindenképpen el kell jönnie neki is megnézni, és szerintem el is fog jönni – mondta Pierre Martin.