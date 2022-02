Alapfelszereltség

Nem véletlen, hogy az egyik megyei Suzuki-márkakereskedő, az Ankers is ilyen modellt fogott be tesztautónak, annak is a középső, GL+ felszereltségi szintjét. A hatfokozatú, jó kiosztású, kézi kapcsolású sebességváltóval hamar megbarátkoztunk – az autó bolygóműves automatával is rendelhető.

A S-Cross stabil az úton, jól vezethető, és a tempósabb ívmeneten sem akar kitörni. Erre jó példa volt a felüljáró utáni körforgalom a Röszke felé vezető úton: mentünk két úgynevezett gyors kört, amikor már nem a sofőr, hanem az elektronika vezeti az autót – és tette is a dolgát hibátlanul.

Az új S-Cross kedvezményes alapára épphogy meghaladja a hatmillió forintot. A legolcsóbb változatban is van kombinált érzékelős vészfékasszisztens, sávtartó, sávelhagyás-figyelmeztető, táblafelismerő, visszagurulás-gátló, manuális klímaberendezés és tolatókamera. Sőt a LED-es fényszóró és a távolságtartó tempomat is része az alapfelszereltségnek. Ez utóbbi szerintem a kézi váltóval nem az igazi, az automatával harmonizál igazán.

Színfelárral

A GL+ kiadás felára 400 ezer forint, ami sok más mellett már megadja a kétzónás automata klímát, a kulcs nélküli nyitást/indítást, de még a holttérfigyelőt, az első ülések fűtését, az első-hátsó parkolóradart is. Ha szeretnénk összkerékhajtást vagy automata váltót, eleve ezt a második felszereltségi szintet kell választani. Az automata váltó egyébként plusz 600 ezer, míg a legolcsóbb összkerekes S-Crossért 7,2 millió forint felett kell fizetni.

Az átlagügyfeleknél szokásosnál hosszabb próbaút végén – Szentmihályon keresztül mentünk Röszkére, majd jöttünk vissza a régi 5-ösön – megkaptuk a kétkerékhajtású tesztautónk árajánlatát is, ezen 6,66 millió forint szerepel, amiben már benne volt a színfelár is.