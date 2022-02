– Iskolánkban kezdetektől volt sakkoktatás, amit Herpai József kollégánk alapított meg. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy a diákokban felébresztette az érdeklődést. Jóska sajnos ma már nyugdíjas, de a stafétát átvette tőle egykori tanítványa, Mikó Valér tanár úr. Nagyon jó látni, hogy a diákok érdeklődnek, élvezik a sakkfoglalkozásokat. Korábban már rendeztünk az iskolában házibajnokságot, de ez a mostani az első eset, hogy külső megmérettetésre került sor – mondta Angyalné Kovács Anikó, a Szegedi SZC Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskola és Garabonciás Kollégium igazgatója, amikor sakkozó diákjainak sikeréről kérdeztük.

Sikeresen szerepeltek ugyanis a szakképző diákjai a közelmúltban a szegedi sakk-diákolimpián. Baló Bence, Faragó Gábor, Piri Kristóf, Rekecki Alex és Tu­­za Ákos is remekül játszottak a rendkívül erős mezőnyben. A legjobb helyezést Gábor érte el, aki negyedik lett, Gábor és Kristóf pedig első versenyükön világranglistán is szereplő játékost is le tudtak győzni.

Sikeresen szerepeltek a mórahalmi szakiskola diákjai a szegedi sakk-diákolimpián. Tuza Ákos, Rekecki Alex és Piri Kristóf is tagja volt az iskola ötfős sakkcsapatának. Fotó: Karnok Csaba Forrás: Karnok Csaba

Ákos, Alex és Kristóf még az általános iskolából, a vajdasági Törökkanizsáról ismerik egymást. Mindhárman kollégisták, és szoftverfejlesztő és -tesztelő szakon tanulnak. Ákos fél éve sakkozik, Alex azt mondta, kollégista kora óta foglalkozik komolyabban a sakkal, úgy fo­­galmazott, őt Kristóf fertőzte meg, online hívta ki sakkozni. A koleszban megörültek, hogy van sakktábla. Kristófot hét-nyolc ­éves korában nagypapája tanította meg sakkozni.

– Tata nem szeret sakkozni, de amikor mentünk hozzájuk, mindig vittem a sakktáblát. Komolyabban egy éve foglalkozom vele. Oktatóvideókat nézek, nemcsak szórakozásból csinálom, hanem igyekszek tanulni is belőle – magyarázta.

Az iskolában hetente egyszer találkoznak a sakkozók tanárukkal, Mikó Valérral, de finoman jelezték, lehetne hosszabb is, mint egy óra.