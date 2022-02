A már említett növekedés pedig majdnem ugyanannyi, mint az előző szám, ami 806 volt. Nézzünk pár olyan adatot, ami megtalálható a koronavirus.gov.hu oldalon, de ritkábban emlegetjük a Nemzeti Népegészségügyi Központ alapján: az elhunytak száma péntekig Budapesten 7045, vidéken 34 ezer 696, hatósági házi karanténban 25 ezer 718-an voltak és összesen 10 millió 207 ezer 444 mintavétel történt.

Akárcsak az országban és Csongrád-Csanád megyében mindenütt a kisteleki járásban is folytatódnak jövő héten is az oltási akciónapok. Veidner Tibor balástyai háziorvos – múlt heti oltónapjairól lapunkban is beszámoltunk – legközelebb február 10-én, csütörtökön 9-től 12 óráig várja azokat, akik szeretnék megkapni az első, a második, a harmadik vagy akár a negyedik vakcina adagjukat. Az előzetes regisztráció nélküli alkalomkor Sinopharm, Pfizer és Janssen szérum kérhető nála, viszont az ezzel kapcsolatos igényt előre jelezni kell a rendelő telefonszámán.

Maradva a járásban a Kisteleki Egészségügyi Központban pénteken és csütörtökön is tartottak oltónapot, és lesz szombaton is 10 és 18 óra között. A következő februári hetekben is csütörtökön, pénteken és szombaton várják az oltakozókat, az első két napon 14-től 18 óráig, szombaton pedig a már jelzett időpontban. Az akcióban a 12 év felettiek vehetnek részt, ott a kérhető szérum a Pfizer, a Sinopharm és a Moderna.

– A legmelegebb szívvel ajánlom a 12 év alatti, 5 és 11 év közötti gyermekek beoltását is, mert esetükben is kizárólag ez jelent biztonságot, védelmet – mondta a vásárhelyi Kószó Péter, már nem praktizáló gyermekorvos, Hódmezővásárhely korábbi alpolgármestere, és érdekesség, hogy az ő nevéhez fűződik a bárányhimlő elleni védőoltás országos bevezettetése. Még megjegyezte: ismeretségi körében minden famíliánál beoltatták az említett korosztály.