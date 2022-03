Több mint 30 éve ismerem Nyári Sándort. Sokat foglalkoztam az általa irányított röplabdacsapatokkal, első tudósításaim között volt a szegedi Lila iskolában rendezett ifjúsági Eb-selejtező, és 1990-ben elkísértem az akkori Szegedi Építőket a klub első magyarkupa-döntőjére a fővárosba.

Ezüstérmesek lettek a Csepel mögött. Így (jóval) utólag elárulom: győzelemre, ünnepre készülve vittem magammal egy üveg pezsgőt. Nem adtam át, mert mindenki csendes volt, szomorúnak tűnt. Hibáztam. Most viszont Sanyi 75. születésnapján jelképesen és virtuálisan felbontom azt az üveget.

Nyári Sándor játékos- és edzői pályafutása során is többször mutathatta a V-t, a győzelem jelét.

Csepel

– Endre bátyámmal gyorsan nyúltunk, nőttünk, őt és engem is a röplabda csábított el, én előtte még kosaraztam Gellért Sándorral együtt a Honvéd juniorjainál. Sokat köszönhetek a trénerek közül Havasi Gyulának és a két kecskemétinek, Beregszászy Szabolcsnak és Dunszt Ferencnek – kezdte történetét Nyári Sándor. Abban az időben, ahogy a röpisek mondják, jól pattant neki a labda, és a bajnok Csepelhez került, „nagy dicsőségnek szá­­mított Buzek Laciékkal játszani”. A piros-kékekkel nyert bajnokságot, kupát, többször szerepeltek a BEK-ben a legjobb négy között.

– Azt is elbírták, hogy a pá­lyán vagyok… – jegyezte meg hamiskás mosollyal. 1980-ban Szegedre kerülve a Délmagyarország sportrovatának egykori vezetője, Gyürki Ernő rögtön melléállt, és a krónikások mindig alaposak és korrektek voltak vele és csapataival. –Életem legjobb döntése volt, hogy Szolnok után a csongrádi megyeszékhelyet választottam. Komoly sportági célokat, terveket fogalmaztak meg, és az is fontos volt, hogy a feleségem, Aranka és az édesanyám is szegedi kötődésű. Szívem legmélyén én is mindig szegedi maradok, annak dacára, hogy 2008 óta már Budapesten élek. Életem legfelejthetetlenebb, legszebb 28 évét töltöttem Szegeden – vallotta.

Szeged

– A Délép akkori vezetői azt mondták, csináljak egy jó csapatot, segítenek, egy feltételt szabtak, hogy a piramis álljon a talpán, vagyis legyen hatékony utánpótlás-nevelésünk. Ebben Hajdu Béla szakosztályvezető mellett az edzők, Titkos Lajos, Lalia András és Nusser Elemér játszott szerepet, hétköznap 16-tól 21 óráig pattogott a labda a Lila iskolában – emlékezett Nyári Sándor. Az 1995-ös első bajnokcsapatban a saját nevelésűek közül Petheő Gábor, Csíkos Gábor, Polgár Gábor és Hulmann Zsolt játszott sokat, és tagja volt még a keretnek Takács László, Rácz László és Torma Péter.

A szegedi férfi röplabdacsapattal is nagyon sok sikert élt át Nyári Sándor.

– Gyakran eszembe jut: a győzelem utáni vacsorán a fiúkkal együtt énekeltük a Queen-­nótát, a We Are The Cham­­pion-t, mikor megjegyez­ted, könnycseppet látsz a szememben, erre elfordítottam a fejem, mire azt mondtad, Sanyi, ezt nem kell szégyellni – elevenítette fel, hozzátéve: nagyon örül, hogy ők, akkor Medikémia Szeged néven nyerték a város első labdás csapatbajnoki aranyát. Irányításával 2001-ig két bajnoki és négy kupa­arany (az első nagy diadal az 1993-as mk-győzelem volt, mint Papiron SC Szeged) került a Tisza-parti röplabdások vitrinjébe – fantasztikus emlékeket, sikereket idéznek.

Család, fontos emberek

– Az akkor bajnoki bronzérmes BSE 2008-as megkeresése édesanyám 2007-es elhunytát követően talált meg. Döntésemben ismét szerepet játszott a család, hiszen a fővárosban él Emese lányom és most már három unokám, Szonja, Panni és Noa Liza. Szonja 8 éve aerobikozik, többszörös bajnok, és az azerbajdzsáni korosztályos világbajnokságon hatodik lett a magyar trióval. Élőben néztük a családdal, szurkoltunk, izgultunk értük, fantasztikus volt! Ezért érdemes élni! A 12 éves Panni a Vasasban röplabdázik, nem tehetségtelen, és az elsős Noa Liza is barátkozik már a sportággal. Levente fiam 15 éve él Londonban kiegyensúlyozott párkapcsolatban és biztos anyagiakkal, velük karácsonykor és nyáron találkozunk – sorolta szeretteit Nyári Sándor. Elmondta, bár az eddigiekből világosan kiderült, „számomra a család az első, utána következik a röplabda és a retró zene”.

– Szomorú, hogy az egykori segítők, társak közül Verba László, Ribizsár Gyula, Endreffy Lóránt, Gyürki Ernő, Sipos Mihály, Major Gyula, Körtvélyessy Péter és Nádor Viktor már nincs köztünk, viszont a Medikémia-vezér Pálmai Antallal a mai napig jó barátságot ápolok, akárcsak Méhes Gáborral, a Sport TV röplabdás kommentátorával –tette még hozzá.

Vírus és Marina

– A koronavírus engem is megkergetett, nem volt lázam, de alaposan besza.tam... Hetven fölött már mások a dimenziók. Viszont örülök, hogy a mai napig mindkét sportcsatorna számít rám, a szakmai értékelésemre, véleményemre, ami számomra azt bizonyítja: az idővel csak a hajam lett kevesebb, a tudásom nem. És jelentem: a bajnoki aranyunk slágerét, a Marinát, amit a vidámparkban, majd rá egy évre a Széchenyi téren is elénekeltem, ha kell, még most is bevállalom. Első alkalommal az ünneplés miatt már ittam pezsgőt, sört és vodkát, mikor a közönség „feltolt” a színpadra. Legutóbb Jászberényben röpis közönségtalálkozón, vacsorán adtam elő. Letettem a kést és villát, és elénekeltem. Hiába, még nem nőtt be a fejem lágya... Nem érzem magam 75 évesnek – jelentette ki Sanyi.

Eredmények, címek

Nyári Sándor a Csepellel játékosként egy bajnokságot és három magyar kupát nyert, a Szolnokkal játékos-edzőként az NB I-be jutott, amit Szegeden 1982-ben ismételt meg. Ezt követte az 1986-os bajnoki bronz (Arany János, Petre Béla, Huszta Péter, Nusser Elemér, Katona János, Csorba Tibor, Lénárt Béla), majd 1993-tól a 2001-es őrségváltásig két bajnoki és a négy kupaelsőség, és ezalatt mindig érmet szereztek mindkét „fogásnemben”. Kupagyőzelemmel búcsúzott. Az újrakezdés után a BSE női csapatával 2009-ben és 2010-ben bajnok, utóbbi évben kupagyőztes is lett. – Ha annak idején nem szenvedek spirális bokatörést, még mindig én lennék a feladó Szegeden... És aki a BSE-s korszakig kételkedett a képességeimben – hallottam ilyen véleményeket, hangokat –, az most varrjon rá, erre az egészre gombot – tréfálkozott.