Az 572 millió forintos állami forrásból a csengelei általános iskola udvarán épülő A típusú sportcsarnokot a Nemzeti köznevelési infrastruktúra fejlesztési program keretében építik meg a településen. A létesítményben helyet kap egy 18-szor 30 méteres nagyságú küzdőtér, amelyen kosárlabda-, röplabda- és teremfocipályát alakítanak ki.

– Az első kapavágás tavaly február 26-án történt, és a kivitelező vecsési Reogroup Kft. majdnem egy év alatt elkészül az iskolai sportcsarnokkal – mondta el a Délmagyarországnak Tóth Tibor, Csengele polgármestere. Most a tereprendezést, az udvar kialakítását végzik, belül már mindennel elkészültek, csak kisebb munkák, mint például a szellőzőborítás vannak hátra.

– Hiányzik még a sportpadló, amelynek leszállítását március közepére ígérték, most kérdeztem meg, pénteken érkezik, és ezt gyorsan lerakják a szakemberek – tette hozzá. A kivitelezési határidő március 21-e, azt követi a műszaki átadás-átvétel, ami maximum 1 hónapig tarthat, de a faluvezető ígéretet kapott arra, hogy akár feleannyi idő alatt befejeződik, így az iskolai tornacsarnokot április közepén-végén avathatják fel.

Az 572 millió forintos büdzsé kiegészült kisebb pluszmunkák költségeivel, ilyen adódott a szennyvíztisztítónál, a kerítést elbontották és újat készítettek, mert az nem passzolt az új épülethez, valamint a sportcsarnoknak megfelelő külső-belső vakolás és festés igényelt pótforrást, ez összesen 15-17 millió forintot tett ki.

– A tervek szerint diákjaink a következő tanévtől, vagyis szeptembertől használhatják testnevelési órákon, szabad­idős elfoglaltságokon az új sportcsarnokot, de információim szerint már előtte is otthon ad majd rendezvényeknek. Ezzel párhuzamosan pedig a faluház nagyterme, miután megszabadult a bordásfalaktól, visszanyerheti eredeti, főleg kulturális funkcióját – közölte Tóth Tibor.