Másfél millió forinttal támogatja a vadvédelmi mentőközpont működését az Agrárminisztérium, az erről szóló támogatói okiratot Farkas Sándor miniszterhelyettes, a térség országgyűlési képviselője adta át a központ vezetőjének, Nagy Tímeának.

– A vadvédelmi mentőközpont egy pályázatot nyújtott be a minisztériumhoz a mentett állatok röpdéjének és kifutójának fejlesztésére. A pályázat sikeres volt, másfél millió forinttal tudjuk támogatni az itt folyó munkát. Külön örülök annak, hogy az én államtitkárságomon keresztül sikerült elérni ezt a támogatást – fogalmazott Farkas Sándor.

Mint Nagy Tímeától, a Szentesi Természet- és Vadvédelmi Mentőközpont Alapítvány vezetőjétől megtudtuk, az összeget új röpdék és kifutók építésére fordítják majd. A tervezett munkák májusban kezdődnek el és legkésőbb október 31-ig be is fejeződnek.

– Ebből a pályázati támogatásból meg tudjuk valósítani mindazt, ami a vadmentő központ működéséhez szükséges. Mivel a madarak mellett a többi, természetben élő állat mentésével is foglalkozunk, ezért nagy gond volt számunkra, hogy eddig nem rendelkeztünk rókakifutóval. Tekintettel arra, hogy Csongrád-Csanád megye mellett Békés megyében is végezzük a munkánkat, így nagy valószínűséggel elkerülhetetlen lesz, hogy róka ne kerüljön hozzánk, emiatt szükség van rókakifutóra is. Egy dupla zsilipes ajtóval rendelkező, biztonságos kifutót építünk majd, hiszen a városközpontban vagyunk: nem lenne szerencsés, ha a környéken lakók futkározó rókákkal találkoznának – magyarázta Nagy Tímea.

Az állomás vezetője hozzátette, mivel minden egyes madárfajnak megfelelő méretű röpdére van szüksége, ezért egy új három részes röpdét kell építeniük.

– Ez a nyertes pályázat mindezt lehetővé tudja tenni, meg valósulhatnak a szükséges fejlesztések – összegzett az állomás vezetője.