A dóci levendulaültetvény, melyet 2020-ban helyi értékké nyilvánítottak, idén tovább bővül. Az elmúlt napokban 600 tő került földbe a már meglévő növények mellé, így nyárra az eddiginél is nagyobb terület borul majd illatos lilába, melyet idén már egy kialakított relaxpontról felülről is be lehet majd látni. Nem ez lesz azonban az egyetlen változás a területen: a levendulás mellett elkezdték kialakítani a gyógyító csodakertet, melyre a dóci önkormányzat a hungarikumpályázaton nyert több mint 3,5 millió forintot.

Sok éve álmodtunk már erről, de most végre elkezdhettük a megvalósítását is – mondta Baranyi Ildikó. A kert egy életfát mintáz majd, melynek levelei egy-egy ágyást ölelnek körbe. Ezek vesszőből font oldalai már el is készültek, hamarosan pedig a növényeket is elültetik.

Fotó: Kuklis István

Helyet kapnak itt egynyári, évelő és vadon termő gyógynövények is. Ezek felhasználását is bemutatjuk majd különböző foglalkozásokon, hiszen a kerthez kapcsolódik majd egy fedett pihenő és kültéri tűzhely is. A pályázati pénzből vettünk egy illó­olaj-lepárlót is, így levendulából és kakukkfűből értékes olajat is tudunk majd készíteni. És tervezünk gyógynövénytúrákat is, hiszen a közelben csipkebogyót és kamillát is bőségesen lehet találni – sorolta az önkormányzat vezetője.

A kert másik részében zöldségeket termesztenek majd, ahol az olyan különlegességek mellett, mint a mángold, rebarbara vagy rukkola, a hagyományos zöldségek is láthatók lesznek.

Sok városi fiatal számára valószínűleg már ez is újdonság lesz – magyarázta Baranyi Ildikó. A kert teljesen vegyszermentes lesz, ennek szakmai hátterét Baloghné Szekeres Nikolett adja, aki minősített biogazdálkodó.

A dóci gyógyító csodakertet a tervek szerint májusban ültetik be, onnantól családokat, iskolás csoportokat és kerékpáros túrázókat is szívesen várnak ide.