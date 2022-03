Nagyon érdekes volt egy ilyen szoborral dolgozni. Rendkívül rossz állapotban volt: rovar- és gombafertőzés is volt rajta, körülbelül a festék tartotta össze, de sikerült teljesen rendbe hozni. A lakktisztítás után következett a tömítés, majd a retusálás, végül egy retuslakkal védtem le az egészet. A szobron lévő kis Jézus-alaknak hiányoznak a végtagjai, ezt szándékosan nem pótoltuk, mivel nem maradt fenn hiteles ábrázolás arról, hogyan állt eredetileg – számolt be Márkus Botond régész-restaurátor. Hozzátette, a szobor valószínűleg nem önállóan állt, hanem oltár vagy külső fülke eleme lehetett, erre utal a csapozása.

A nyakánál két szemes csavar van, ez pedig arra utal, hogy nagyobb egyházi ünnepeken vagy felöltöztették a szobrot, vagy kötöttek valamit a nyakába. Ezt erősíti meg az is, hogy kétfajta cérnamaradványt is találtam a szobron – fejtette ki a restaurátor.



Mint Gyöngyössy Orsolya néprajzkutatótól megtudtuk, a szakirodalomban „kiskun Madonna” néven ismert szobortípus elsősorban Kiskunmajsa és Kiskunfélegyháza környékén lelhető fel, környékünkön ritkának számítanak ezek a Szűz Máriát gyermekével együtt megjelenítő, kis méretű festett-faragott körplasztikák. Csongrádon összesen két ilyen szobor maradt fenn, az egyik Kovács Endre magángyűjteményében, a másik pedig a Tari László Múzeum néprajzi gyűjteményében található. A múzeumban fellelhető alkotást a városban 1975-ben megrendezett megyei honismereti diáktábor résztvevői gyűjtötték.



A restaurált „kiskun Madonnát” a Tari László Múzeum megújuló állandó kiállításában láthatják majd teljes szépségében a látogatók.