– Vennénk mi a hazait szívesen, de elfogytak a termelők. Amiből bőven van magyar is, az a tulipán, a frézia és a jácint – mondta Kismártonné Csemely Beatrix és Szigeti-Czeigershmidt Bettina. Megtudtuk, száluk díszítve 4-500 forint, a csokrok 1500-tól indultak. Néhány éve trendi a virágbox, édességgel, kis pezsgővel kiegészítve. Ezt megerősítette kollégájuk, Molnár Bernadett is – hárman várják a mai nőnapi „rohamot”.

Rengeteg tulipánt és fréziát láttunk, az előbbinek csomagolva 220 forint volt szála, a hetes csokorért 1500-at kértek. A fréziát tízesével kétezerért adták.

– Igazából csak ez az élő – mondta tömören portékájára Kovács Krisztián, aki csak cserepes virágot kínált. A készlet a 450-500 forintos primulával és százszorszéppel indult és a 9,5 ezer forintos spirál orchideával zárult. Kiderült, ennyiért is megveszik, a készlet fele már elkelt és az sem baj, ha nem fogy el kedden, ez tartós virág.

– Változó az orchidea ára, 2500 forintért is van, laikus nem is tudja megkülönböztetni a legdrágábbtól. Négy-öt évig is megmaradt, ezért látni egyre többet az utcára nyíló ablakokban is – magyarázta Krisztián.

Rózsát láttunk 300 forintért és ezerért is, utóbbi jó eséllyel Kolumbiából és Ecuadorból érkezett. Ilyet kínált Kerekesmé Nusika is, középáron, 700 forintért szálát.

– Negyvenkét éve azt tanultuk, hogy lassan érünk messze. Kicsit elszálltak az árak, sokat gyengült a forint és ezt mi is megérezzük – mondta, hozzátéve látott ezer forint felett is rózsát szálanként.