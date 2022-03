Folytatódik megyénkben a gyűjtés az Ukrajnából ha­­zánk­­ba menekültek részére. A 100 templomi jótékonysági koncertsorozat részeként ma 19 órától Mága Zoltán hegedűművész, a Budapesti Primarius Szimfonikus Zenekar, valamint László Boldizsár, a Magyar Állami Operaház magánénekese ad hangversenyt a dómban. A koncert ingyenes, ám szívesen fogadnak adományokat a székesegyházban kihelyezett gyűjtőládákba, hiszen a rendezvény bevételét a kárpátaljai bajbajutottak, illetve a hazánkba menekülők megsegítésére ajánlják fel.

Eközben a Tiszaszigeti Polgárőr Egyesület is bekapcsolódott a helyi szociális szolgáltatóközpont gyűjtésébe. A tagok által adományozott összegből higiéniai termékeket vásárolt az egyesület, amelyeket már át is adtak a központnak, amely Beregsurányba juttatja majd el a Tiszaszigeten összegyűlt felajánlásokat.

Balástyán a Munkácsy Mi­hály Katolikus Általános Iskola 1. a osztályos tanulói Tari Klára pedagógussal játékokat gyűjtöttek az Ukrajnából menekülő gyerekeknek. Az egész osztály személyesen vitte el a művelődési házba az ajándékot, ahol Gyenes-Bitó Lora művelődésszervező vette át tőlük az adományt, és megköszönte együttérzésüket. A játékokat végül a Katolikus Karitász ado­­mánygyűjtő központjába szállították.

Célba ért már a Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgójának, Gajdos Zsoltnak is a felajánlása, aki a csapattársaival és a szurkolókkal közösen kezdett adománygyűjtésbe. A csapat támadója a kárpátaljai Nagybégányról származik, a családja továbbra is ott él, ezért különösen fontosnak tartotta, hogy segítsen a bajbajutottakon, a segélycsomagot is személyesen vitte el a magyar–ukrán határra. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia egyébként március 26-án 15 óra 30 perckor a Ferencváros ellen lép pályára a Szent Gellért Fórumban, ahol egy jótékonysági barátságos mérkőzést tartanak. A jegybevételt a kárpátaljai bajbajutottak megsegítésére fordítják.