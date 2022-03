150-150 ezer forintot kapott szerdán a Jerney János Általános Iskola és az Orczy István Általános Iskola a Dorozsmai Lakosok nevű csoporttól, melynek két vezetője, Topor Ágnes és Kernács Éva lapunknak elmondta, február végén tartottak egy jótékonysági bált, annak bevételéből támogatták most az intézményeket.

– Ez egy fekete-fehér parti volt vacsorával és zenés-táncos mulatsággal, melyre főként azok a vállalkozók kaptak meghívást, akik egyébként is támogatnak minket. Volt tombola és egy licit is, utóbbi pedig olyan jól sikerült, hogy a bevételből adományozni tudunk a két iskolának, valamint a polgárőrségnek is, míg a fennmaradó összeget egy olyan dologra költjük majd, ami minden dorozsmainak fontos – mondta el lapunknak Topor Ágnes és Kernács Éva.

Hozzátették, a pandémia miatt nem tudtak az iskolák alapítványi bált rendezni, így nem volt lehetőségük pénzt gyűjteni, ezért döntöttek úgy, hogy a csoport bevételéből támogatják az intézményeket.

Az Jerney-iskola azokra a gyermekekre fordítja majd a pénzt, akiknek a szülei szűkös anyagi helyzetük miatt nem tudják gyermeküket befizetni az osztálykirándulásra. Most megoldódik az utaztatásuk. Az Orczy-iskolában pedig belső játszótérre gyűjtenek, azonban az több millió forintba kerül majd, ebben segít most az intézménynek a csoport felajánlása.

A Kiskundorozsmai Önvédelmi Csoport Polgárőr Egyesület 50 ezer forint adományt kapott. Csonka Imre elnökhelyettes elmondta, a teljes összeget az üzemanyagköltségek fedezésére fordítják, hiszen most ez jelenti számukra a legnagyobb gondot.

– A helyi vállalkozókon és Mihálffy Béla önkormányzati képviselőn kívül senki sem támogat minket, tavaly az önkormányzattól sem kaptunk pénzt. Nagyon örülünk a csoport felajánlásának, a pénz körülbelül 2 hónapnyi szolgálatunk biztosítására lesz elegendő – tette hozzá.

A február 26-i fekete-fehér jótékonysági bál fő támogatója Mihálffy Béla, Kiskundorozsma egyik önkormányzat képviselője, a megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjelöltje (Fidesz-KDNP) volt. Kiemelte, az, hogy ekkora összeg gyűlt össze, az a dorozsmai közösség erejét bizonyítja.

– A 12 évnyi közösségépítő munka nem múlt el eredménytelenül, hiszen olyan közösséget építettünk a dorozsmaiakkal közösen, amely példát tudott mutatni ebben az ügyben is – szögezte le.

Elárulta, a kiválóan működő polgárőrség részére már tavaly is szerveztek gyűjtést a helyi vállalkozók körében, valamint képviselői keretéből ő is adományozott, hiszen a helyiek biztonságérzetét jelentősen növeli a polgárőrök jelenléte, munkája. Hozzátette, idén is támogatja a polgárőség munkáját.