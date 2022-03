A budapesti KSI után az MVM Szeged volt a második hazai klub, amely az ukrajnai háború elől menekülő kajak-kenus fiatalokat fogadott be. Az Odessza környékéről ér­kezett nyolc fő (három lány, négy fiú és egy édesanya), 15 és 19 év közötti kajakosok (2 lány és 3 fiú), kenusok (1-1 lány és fiú), illetve egy szülő az előző hét vége óta tartózkodnak Szegeden, és azóta segíti a Tisza-parti egyesület őket a szakmai munka folytatásában.



Még az előző héten keresett meg minket a Brácsa lapátgyártó cég alapítója és névadója, Trebitsch András, aki korábban már több országban is kérte a támogatást az ukrán fiatalok ügyében. Ennek az egyeztetésnek az eredményeként érkezett meg hozzánk, Szegedre ez a kü­­lönítmény, és ugyan nem igazán beszélnek angolul, de szerencsére orosztolmácsot is tudtunk biztosítani nekik egy lelkes ak­­tivista révén. Egyetlenegy bőrönddel érkeztek a városba, de mi biztosítunk nekik hajót és lapátot, így edzeni is tudnak. Már vízre is szálltak, sőt egy előzetes felmérést tartottunk nekik, így a képességeiknek megfelelően tudjuk beosztani őket a saját csoportjainkba. Már egy városnézésre is elvitte őket a tolmács, ami az adott helyzetben biztos jót tett nekik. Ami számomra meglepő, hogy Ukrajnában online formában továbbra is megy az oktatás, így internetet is biztosítottunk, hogy délelőtt részt tudjanak venni az órákon. Próbálunk majd valamilyen összefogást indítani közösségi felületeinken, hogy az étkeztetést is megoldjuk, ez egyelőre még nyitott kérdés

– nyilatkozta Sík Márton, a szegedi klub szakmai vezetője.