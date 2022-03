A vásárcsarnok kialakítására a település a Vidékfejlesztési Program pályázatán valamivel több mint 100 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A teljes beruházás 112 millió forintba kerül, vagyis a településnek a teljes összeg mintegy 10 százalékát, 10 millió forintot kell hozzátennie.

– Ezt a 10 millió forintot egyéb bevételeink terhére kell kigazdálkodnunk, de ez megéri, hiszen hosszú távon szolgálja majd a lakosságot az épület, ami többfunkciós lesz – vetítette előre Lőrincz Tibor polgármester.

A nagyéri önkormányzat első közbeszerzése sikertelen volt, a második viszont eredményes, már a szerződéskötés folyamatáig jutottak.

– Az alapelvünk, hogy ha Nagyéren történik bármilyen beruházás, akkor legalább alvállalkozóként helyieket is vonjanak be a munkába. Ez a törekvésünk a mostani fejlesztés esetében is. A tereprendezést, az épület kiürítését elkezdtük, egy részét lebontjuk. A megmaradó épületrészben alakítja majd ki a fővállalkozó a 140 négyzetméteres vásárcsarnokot, hűtőkamrával, kiszolgálóhelyiségekkel. A legnagyobb részt természetesen a vásárterület kapja – mondta Lőrincz Tibor.

Az épület falait szigetelni kell, födémcsere is szükséges. A csarnok napelemeket is kap. Nagy­éren ez lesz a negyedik olyan épület, aminek a világítását, fűtését, hűtését napelemek termelte energiával oldják meg. Szeretnék még idén befejezni az építkezést.

Nagyéren jelenleg nincs piac, de a helyieknek igényük lenne vásárokra, legyen szó klasszikus piaci termékekről, vagy ruhaneműkről. A vásárcsarnok a helyi termelőknek is értékesítési lehetőséget teremt majd, illetve máshonnan érkezőket is várnak. Azok az árusok élveznek majd prioritást, akik rendszeresen vissza kívánnak járni Nagyérre, a vándorárusoktól megóvják a helyieket.

A vásárcsarnokot akár sertésfeldolgozásra is ki lehet majd bérelni.